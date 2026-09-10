Istorijska noć na najljepšem italijanskom jezeru: Debi Koma u Ligi šampiona za pamćenje

Fudbaleri Koma savladali RB Lajpcig i tako na najljepši način obilježili debitantski nastup u najjačem kontinentalnom takmičenju.
Fudbaleri Koma upisali su zlatnim slovima današnji datum u klupsku istoriju, ostvarivši svoju prvu pobjedu u Ligi šampiona već na samom debiju u elitnom evropskom takmičenju.
Na svom kultnom stadionu "Đuzepe Sinigalja", smještenom na samoj obali slikovitog jezera Komo, italijanski tim je nadigrao njemački RB Lajpcig, slavio 4:1 (2:0) i tako svojim navijačima priredio veče za pamćenje.
The day of Como 1907’s@ChampionsLeaguedebut has finally arrived pic.twitter.com/4WnYUrNFgi— Como1907 (@Como_1907)September 10, 2026
Atmosfera u gradu i na tribinama stadiona pored, po mnogima najljepšeg jezera u Italiji, bila je na vrhuncu danima prije prvog sudijskog zvižduka. Za klub koji je u proteklim godinama prošao nevjerovatan put od nižih rangova do samog vrha italijanskog i evropskog fudbala, sama pomisao na domaćinstvo utakmice Lige šampiona predstavljala je ostvarenje sna.
Domaći navijači napravili su veličanstven ambijent, a igrači su im na terenu odgovorili maksimalnim zalaganjem, hrabrošću i besprijekornom taktičkom disciplinom od prvog minuta.
Iako je RB Lajpcig ušao u ovaj susret kao tim sa bogatim iskustvom igranja u Ligi šampiona, tim Seska Fabregasa je pokazao da se ne plaši velikih imena. Od samog starta domaći su nametnuli brz ritam, čvrstom igrom u sredini terena i opasnim napadima konstantno prijetili golu gostiju i već do poluvremena stekli sigurnu prednost.Izvor: Spada / LaPresse / Profimedia
Mrežu njemačkog tima pogađali su ove sezone sjajni Martin Baturina i prošle sezone prvi strijelac ekipe Anastasios Duvikas, ovaj put na asistenciju fenomenalnog Hrvata. Asane Diao u drugom dijelu povisio je na 3:0 i tada je bilo jasno da će bodovi ostati u Italiji. Srpski fudbaler Andrija Maksimovićsjajnim pogotkom samo je ublažio poraz svog tima.
Tačku na sjajnu predstavu Koma stavio je Maksimo Perone u nadoknadi golom za 4:1. Treba dodati da je sjajno veče imao i Niko Pas, dvostruki asistent (Diao, Perone).
Ovaj trijumf protiv Lajpciga na otvaranju Lige šampiona predstavlja najveći uspjeh u istoriji kluba i jasnu poruku da Komo neće biti samo prolaznik u elitnom društvu. Prva pobjeda na debiju u elitnom takmičenju kraj jezera ostaje trajna uspomena i temelj za nastavak evropske avanture koja je tek počela!
Rezultati:
- Fenerbahče - Roma 1:1
- PSV - Šahtjor 1:1
- Bajern Minhen - Bode/Glimt 5:0
- Komo - RB Lajpcig 3:1
- Mančester junajted - Sabah 4:0
- Slavija Prag - Lans 2:3