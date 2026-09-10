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Istorijska noć na najljepšem italijanskom jezeru: Debi Koma u Ligi šampiona za pamćenje

Istorijska noć na najljepšem italijanskom jezeru: Debi Koma u Ligi šampiona za pamćenje

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
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Fudbaleri Koma savladali RB Lajpcig i tako na najljepši način obilježili debitantski nastup u najjačem kontinentalnom takmičenju.

Komo Izvor: www.imagephotoagency.it / imago sportfotodienst / Profimedia

Fudbaleri Koma upisali su zlatnim slovima današnji datum u klupsku istoriju, ostvarivši svoju prvu pobjedu u Ligi šampiona već na samom debiju u elitnom evropskom takmičenju.

Na svom kultnom stadionu "Đuzepe Sinigalja", smještenom na samoj obali slikovitog jezera Komo, italijanski tim je nadigrao njemački RB Lajpcig, slavio 4:1 (2:0) i tako svojim navijačima priredio veče za pamćenje.

Atmosfera u gradu i na tribinama stadiona pored, po mnogima najljepšeg jezera u Italiji, bila je na vrhuncu danima prije prvog sudijskog zvižduka. Za klub koji je u proteklim godinama prošao nevjerovatan put od nižih rangova do samog vrha italijanskog i evropskog fudbala, sama pomisao na domaćinstvo utakmice Lige šampiona predstavljala je ostvarenje sna.

Domaći navijači napravili su veličanstven ambijent, a igrači su im na terenu odgovorili maksimalnim zalaganjem, hrabrošću i besprijekornom taktičkom disciplinom od prvog minuta.

Iako je RB Lajpcig ušao u ovaj susret kao tim sa bogatim iskustvom igranja u Ligi šampiona, tim Seska Fabregasa je pokazao da se ne plaši velikih imena. Od samog starta domaći su nametnuli brz ritam, čvrstom igrom u sredini terena i opasnim napadima konstantno prijetili golu gostiju i već do poluvremena stekli sigurnu prednost.

Izvor: Spada / LaPresse / Profimedia

Mrežu njemačkog tima pogađali su ove sezone sjajni Martin Baturina i prošle sezone prvi strijelac ekipe Anastasios Duvikas, ovaj put na asistenciju fenomenalnog Hrvata. Asane Diao u drugom dijelu povisio je na 3:0 i tada je bilo jasno da će bodovi ostati u Italiji. Srpski fudbaler Andrija Maksimovićsjajnim pogotkom samo je ublažio poraz svog tima.

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Andrija Maksimović gol na Komo RB Lajpcig u Ligi šampiona
Izvor: TV Arena sport
Izvor: TV Arena sport

Tačku na sjajnu predstavu Koma stavio je Maksimo Perone u nadoknadi golom za 4:1. Treba dodati da je sjajno veče imao i Niko Pas, dvostruki asistent (Diao, Perone).

Ovaj trijumf protiv Lajpciga na otvaranju Lige šampiona predstavlja najveći uspjeh u istoriji kluba i jasnu poruku da Komo neće biti samo prolaznik u elitnom društvu. Prva pobjeda na debiju u elitnom takmičenju kraj jezera ostaje trajna uspomena i temelj za nastavak evropske avanture koja je tek počela!

Rezultati:

  • Fenerbahče - Roma 1:1
  • PSV - Šahtjor 1:1
  • Bajern Minhen - Bode/Glimt 5:0
  • Komo - RB Lajpcig 3:1
  • Mančester junajted - Sabah 4:0
  • Slavija Prag - Lans 2:3

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Tagovi

Liga šampiona Komo RB Lajpcig

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