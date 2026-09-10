Rafinja zaustavio vrijeme, Ronaldov duh ušao u njega: Ljepši gol od ovoga dugo nećete vidjeti

Napadač Barselone Rafinja driblingom "lažnjakom" izbacio dvojicu čuvara iz igre i natjerao ih da zaplivaju po mokroj travi Kamp Noua. Pogledajte gol za pamćenje.

Izvor: Lluis GENE / AFP / Profimedia

Brazilski napadač Rafinja dao je jedan od najljepših golova Lige šampiona već u njenom prvom kolu u sezoni 2026/27. U meču svoje Barselone i Fejenorda (5:1) na stadionu Kamp Nou, po strahovitom pljusku, maestralni ofanzivac je driblingom izbacio dvojicu čuvara i natjerao ih da doslovno zaplivaju po mokroj travi, pa bez problema zatresao mrežu gola Holanđana Tjarka Ernsta.

Lamin Jamal mu je poslao loptu, a onda je uslijedio jedan od najljepših prizora u Ligi šampiona posljednjih godina.

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"Rafinja je zaustavio vrijeme. Spektakularnim lažnjakom je poslao dvojicu igrača Fejenorda na pogrešnu stranu, a onda završio akciju", piše "Mundo Deportivo" o magiji Brazilca.

AS je naveo da je Rafinja ušao u "superstar" mod i da je njegov prvi (od dva gola) protiv Fejenorda apsolutno spektakularan. "U Rafinju je ušao duh Ronalda Nazarija", naveo je u svom komentaru novinar AS-a Santi Himenez.

"Rafinja je primio loptu u kaznenom prostoru i u tom trenutku kao da ga je opsjednuo duh Ronalda Nazarija. Nakon prijema je napravio sjajan potez i promijenio pravac u kaznenom prostoru, izazvavši proklizavanje dvojice holandskih štopera, koji bi, zahvaljujući mokroj travi, vjerovatno proklizali sve do Paseo de Grasije da ih u tome nije zaustavila betonska konstrukcija tribine. Tako je Brazilac dobio prostor da savlada holandskog golmana.

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