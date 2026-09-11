Prvak Evrope na vrhu, blizu njega velikani: Pogledajte tabelu poslije 1. kola Lige šampiona

Završeno je prvo kolo Lige šampiona, a na početku nove sezone nije bilo velikih iznenađenja u takmičenju.

Izvor: JOERAN STEINSIEK / imago sportfotodienst / Profimedia

UEFA je odlučila da se prvo kolo ligaške faze u Ligi šampiona "razvuče" na tri dana, jer timovi koji nastupaju u Ligi Evrope i Konferencijskoj ligi još nemaju obaveze na međunarodnoj sceni. Zbog toga smo svakog od prethodna tri dana gledali po šest mečeva u takmičenju najjačih evropskih klubova i sada konačno možemo da kažemo - prvo kolo je kompletirano.

Može se reći da nije bilo velikih iznenađenja, da su favoriti opravdali očekivanja na početku takmičenja i da nas veliki derbiji tek očekuju. Ono što smo do sada vidjeli potpuno je opravdalo očekivanja. Posebno su se istakli mečevi Real Madrid - Inter (2:1), Liverpul - Atletiko Madrid (2:1), kao i goleade u kojima su učestvovali Pari Sen Žermen i Bajern iz Minhena.

Aktuelni šampion Francuske i Evrope bez većih problema savladao je Slovan iz Bratislave (6:1), dok je šampion Njemačke bio ubjedljiv protiv Bode Glimta (5:0). Zbog velikog broja postignutih golova upravo su ta dva tima na vrhu tabele, iako prvo mjesto dijele sa brojnim ekipama koje su u prvoj rundi zabilježile pobjede.

Ubjedljiva je bila Barselona protiv Fejnorda (5:1), raspucao se Mančester junajted protiv Sabaha (4:0), a možda i najčudniji rezultat prve runde je velika pobjeda Koma protiv RB Lajpciga (4:1). U Srbiji će se taj meč više pamtiti po jedinom golu njemačkog tima, jer ga je postigao Andrija Maksimović - nekadašnji fudbaler Crvene zvezde i jedan od naših najvećih talenata.

Pogledajte 00:58 Andrija Maksimović gol na Komo RB Lajpcig u Ligi šampiona Izvor: TV Arena sport Izvor: TV Arena sport

Odmah na početku takmičenja pobjedu je upisala i srpska kolonija u Atini. Trener Marko Nikolić, napadač Luka Jović kojem je poništen gol i vezni fudbaler Mijat Gaćinović pomogli su da AEK savlada LASK iz Linca i na trijumfalan način počne kampanju nakon što je prethodne sezone osvojio titulu u Grčkoj. Veliki rezultat za predstavnike Srbije u društvu najboljih.

Pogledajte kako izgleda tabela nakon prvog kola Lige šampiona:



