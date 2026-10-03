Novak Đoković pohvalio Kineza, pa najavio duel sa Aleksandrom Zverevom

Najbolji teniser u istoriji nastavlja pohod na 7. titulu u Pekingu.

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Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković odlučio je da oda priznanje Kinezu Junčakaokete Buu na partiji u osmini finala turnira u Pekingu. Domaći teniser je osvojio prvi set, a potom dozvolio preokret šestostrukom šampionu. Morao je Srbin da se pomuči za svaki poen, što je naveo i u objavi na društvenim mrežama.

Usput je najavio novu borbu sa Aleksandrom Zverevim. Njihov četvrtfinalni duel na programu je u nedjelju od 13 časova i srpski teniser je motivisan da pred kineskim navijačima ispiše još jednu bajku.

"Odlična borba sa Buom sinoć. Morao sam ozbiljno da se potrudim da preokrenem ovaj meč. Posebno bih želio da odam priznanje publici, bila je to zaista posebna atmosfera. Podrška koju dobijam od ljudi je nevjerovatna. Iskreno, hvala vam. Vidimo se sutra u još jednoj sjajnoj borbi", stoji u Novakovoj objavi.

Zverev se već oglasio

Aleksandar Zverev je mnogo lakše stigao do četvrtfinala, ali nije želio da preuzme ulogu favorita.

"Uzbuđen sam, ovo je vjerovatno jedan od njegovih najomiljenijih terena, nikada ovdje nije izgubio. Naravno, uradiću sve što je u mojoj moći da ga izazovem, da se takmičim i da budem uspješan, zbog toga sam ovdje i radujem se tom izazovu", rekao je Zverev.

Potom je upitan da li je on favorit u meču koji je na prigramu u nedjelju od 13 časova?

"Vidjećemo sutra. Sviđaju mi se moje šanse, ali on obožava ovaj teren, tako da...", zaključio je Nijemac.

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(MONDO)