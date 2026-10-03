logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Romanija prva savladala Laktaše, Leotar brojao do šest i preuzeo vrh tabele

Romanija prva savladala Laktaše, Leotar brojao do šest i preuzeo vrh tabele

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Fudbaleri Laktaša pretrpjeli su u subotu prvi poraz ove sezone u Prvoj ligi Republike Srpske, što je iskoristio trebinjski Leotar i preuzeo lidersku poziciju na tabeli poslije devetog kola.

FK Romanija Pale Izvor: Promo/FK Romanija Pale

Laktaši su upisali prvi poraz!

Tim Slobodana Starčevića poražen je na Palama od Romanije rezultatom 2:1 (1:0), a junak domaće ekipe bio je dvostruki strijelac Mario Marković.

Marković je najprije u 38. minutu pogodio mrežu gostiju na asistenciju Kenana Hadžibegovića, da bi isti igrač u 56. minutu udvostručio prednost Romanije nakon dodavanja Dušana Velinova.

Dva minuta kasnije, laktaški fudbaleri su preko Arsena Kneževića smanjili rezultat, ali do kraja nisu uspjeli da izbjegnu poraz, pa su prvo mjesto na tabeli prepustili Leotaru.

Trebinjci su na “Policama” demolirali Majevicu rezultatom 6:0 (3:0), a najveći doprinos pobjedi dao je Stefan Bogdanović sa dva postignuta pogotka.

Želson Roča je pogodio mrežu tima iz Lopara u prvom, a početkom drugog poluvremena i Sreten Cmiljanović, za potvrdu trijumfa i bod prednosti u odnosu na dosadašnjeg lidera na tabeli. Do kraja su se u strijelce upisali i Luka Bogdanović, te Milorad Albijanić za konačnih 6:0

Rezultati 9. kola m:tel Prve lige RS

Romanija - Laktaši 2:1
Leotar - Majevica 6:0
Velež - Potkozarje 2:1
Slavija - Famos 1:1
Drina Zvornik - Kozara 0:0

Rudar Prijedor - Omarska (18.00)
Sutjeska - Zvijezda 09 (18.00)



Standings provided by Sofascore

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Prva liga RS FK Laktaši FK Leotar Trebinje

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC