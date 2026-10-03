Romanija prva savladala Laktaše, Leotar brojao do šest i preuzeo vrh tabele

Fudbaleri Laktaša pretrpjeli su u subotu prvi poraz ove sezone u Prvoj ligi Republike Srpske, što je iskoristio trebinjski Leotar i preuzeo lidersku poziciju na tabeli poslije devetog kola.

Izvor: Promo/FK Romanija Pale

Laktaši su upisali prvi poraz!

Tim Slobodana Starčevića poražen je na Palama od Romanije rezultatom 2:1 (1:0), a junak domaće ekipe bio je dvostruki strijelac Mario Marković.

Marković je najprije u 38. minutu pogodio mrežu gostiju na asistenciju Kenana Hadžibegovića, da bi isti igrač u 56. minutu udvostručio prednost Romanije nakon dodavanja Dušana Velinova.

Dva minuta kasnije, laktaški fudbaleri su preko Arsena Kneževića smanjili rezultat, ali do kraja nisu uspjeli da izbjegnu poraz, pa su prvo mjesto na tabeli prepustili Leotaru.

Trebinjci su na “Policama” demolirali Majevicu rezultatom 6:0 (3:0), a najveći doprinos pobjedi dao je Stefan Bogdanović sa dva postignuta pogotka.

Želson Roča je pogodio mrežu tima iz Lopara u prvom, a početkom drugog poluvremena i Sreten Cmiljanović, za potvrdu trijumfa i bod prednosti u odnosu na dosadašnjeg lidera na tabeli. Do kraja su se u strijelce upisali i Luka Bogdanović, te Milorad Albijanić za konačnih 6:0

Rezultati 9. kola m:tel Prve lige RS

Romanija - Laktaši 2:1

Leotar - Majevica 6:0

Velež - Potkozarje 2:1

Slavija - Famos 1:1

Drina Zvornik - Kozara 0:0

Rudar Prijedor - Omarska (18.00)

Sutjeska - Zvijezda 09 (18.00)







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(MONDO)