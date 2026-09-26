"Iks" u Aleksandrovcu: Debitantu u Prvoj ligi RS bod protiv Leotara

Potkozarje i Leotar podijelili su plijen (1:1) u meču osmog kola.

Izvor: FK Omarska/Screenshot

Posljednju utakmicu subotnjeg programa 8. kola Prve lige Republike Srpske odigrali su Potkozarje i Leotar, koji su u Aleksandrovcu podijelili bodove rezultatom 1:1.

Gostujući tim, koji je eventualnom pobjedom mogao da se ponovo izjednači sa prvoplasiranim Laktašima, došao je do vođstva u 54. minutu. Golmana Potkozarja Luku Kačavendu savladao je Sreten Cmiljanović, ali je četa trenera Vlade Jagodića u samoj završnici uspjela da izbjegne poraz.

Bod njegovoj ekipi omogućio je kapiten Branko Rosić, pogodivši u 87. minutu iz jedanaesterca.

Nakon ovog meča, Leotar na drugoj poziciji ima 20 bodova, dok je tim Potkozarja petoplasirani sa 14.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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