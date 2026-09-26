Džejms Naneli: "Timovima koji ne poštuju ugovore ne treba dozvoliti da dovode igrače"

Džejms Naneli je imao šta da kaže povodom čestih slučajeva da se igrači u evropskoj košarci ne isplaćuju i da se potpisani ugovori ne poštuju.

Izvor: Javier Borrego / Shutterstock Editorial / Profimedia

Oglasio se Džejms Naneli i mnoge zbunio. Trenutno slobodan igrač, Amerikanac koji je brzo u Beogradu postao miljenik navijača Partizana imao je šta da kaže povodom transfer politike u Evropi.

"Timovima koji ne ispoštuju ugovorne obaveze ne bi trebalo da je dozvoljeno da potpisuju igrače ili da se takmiče", napisao je iskusni 36-godišnji šuter koji je prethodnu sezonu igrao u AEK-u. Nije jasno da li misli na AEK, na neki svoj drugi bivši klub, a ima ih mnogo, ili generalno na stanje u evropskoj košarci.

Nevjerovatna karijera Džejmsa Nanelija

Krilo istančanog šuta je nakon četiri godine na Santa Barbari ostalo van radara NBA skauta. Počeo je karijeru u Kavali, pa je nakon dvije sezone u razvojnoj ligi potpisao ugovor u Atlanti. Ipak i pored ugovora sa Hoksima i Filadelfijom više je igrao u razvojnoj ligi, a nakon Portorika definitivno se preselio u Evropu.

Došao je u Estudijantes, potom je prešao u Makabi iz Ašdoda, pa u Avelino. Tu ga je pronašao Željko Obradović koji ga je doveo u Fenerbahče gdje je osvojio Evroligu. Igrao je dovoljno dobro da zaradi ugovore u NBA sa Minesotom i Hjustonom pa nakon Olimpije, Kine i nove epizode u Feneru igrao je ponovo u Istanbulu.

Potom su uslijedile dvije sezone u Partizanu i osvajanje ABA lige 2023. godine, a otišao je nakon naredne sezone opet u Kinu. Poslije AEK-a prošle godine je u potrazi za novim angažmanom.

Teams who don’t honor contractual agreements shouldn’t be able to sign players or compete in competitions — James Nunnally (@allornunn21)September 26, 2026

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