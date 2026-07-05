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Naneli reagovao zbog sukoba Obradovića i Sferopulosa: Napisao dvije riječi i izazvao buru na društvenim mrežama

Naneli reagovao zbog sukoba Obradovića i Sferopulosa: Napisao dvije riječi i izazvao buru na društvenim mrežama

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Bivši igrač Partizana Džejms Naneli oglasio se na društvenim mrežama zbog navodnog sukoba Saše Obradovića i Janisa Sferopulosa u Grčkoj.

Džejms Naneli stao na stranu Saše Obradovića Izvor: MN PRESS

Na seminaru Udruženja trenera Evrolige u Atini navodno je došlo do sukoba između dvojice bivših trenera Crvene zvezde. Spekuliše se da su se sukobili Saša Obradović i Janis Sferopulos, a portal "Direktno" prenio je da su prisutni morali da ih razdvajaju.

Zbog tog navodnog sukoba oglasio se i bivši košarkaš Partizana Džejms Naneli koji je reagovao na jednu objavu o tome na društvenim mrežama. Izabrao je i stranu u tom sukobu.

"Idemo, Saša", napisao je Naneli na objavu o tome i tako pokazao da nije veliki fan grčkog stručnjaka koji je bio na klupi crveno-bijelih dok je on igrao u crno-bijelom dresu.

Šta se navodno desilo u Atini?

Izvor: Printscreen/Instagram/Euroball

Kako prenosi spomenuti portal, Obradović je reagovao i želio fizički obračun sa Grkom jer je smatrao da je Janis radio protiv njega. Isticao je da ga je Sferopulos "bušio" i da je kontaktirao sa igračima Zvezde dok je Saša bio na klupi Zvezde.

Navodno je u svemu tome grčki stručnjak pokušavao na sve načine da izbjegne sukob.

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Tagovi

Saša Obradović Janis Sferopulos Džejms Naneli

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