Saša Obradović napao Janisa Sferopulosa: Veliki skandal Zvezdinih trenera na seminaru

Nekadašnji treneri Crvene zvezde Saša Obradović i Janis Sferopulos našli se u sukobu tokom seminara u Atini, prenosi portal "Direktno".

Izvor: MN PRESS

Seminar Udruženja trenera Evrolige koji je održan u Atini imao je i veoma ružnu scenu, pošto su se u sukobu našla dvojica bivših trenera Crvene zvezde. Navodno, Saša Obradović je u glavnom gradu Grčke napao Janisa Sferopulosa, stručnjaka kojeg je i naslijedio na klupi crveno-bijelih na početku prethodne sezone.

Kako prenosi portal "Direktno", prisutni su morali da razdvajaju dvojicu bivših trenera Crvene zvezde. Saša Obradović je inicirao verbalni sukob sa Janisom Sferopulosom, a želio je i fizički obračuna sa grčkim trenerom koji je dio karijere proveo i na klupi srpskog tima. Smatrao je Obradović da je Sferopulos radio protiv njega kada je na klupi Crvene zvezde došlo do smjene, nakon katastrofalnog početka sezone i tri uzastopna poraza.

Izvor: MN PRESS

Saša Obradović je isticao da ga je Janis Sferopulos ogovarao, da je kontaktirao sa igračima Crvene zvezde i da je "bušio" svog nasljednika kojeg je košarkašima predstavljao u lošem svjetlu. Grčki sturčnjak je želio da izbjegne sukob sa Obradovićem, koji je bio nervozan tokom kratke rasprave koju su imali.

Tokom igračke karijere Saša Obradović je u tri mandata nastupao za Crvenu zvezdu, a kasnije je voljeni klub dva puta predvodio kao trener. Sa druge strane, Janis Sferopulos je bio trener Crvene zvezde od oktobra 2023. do oktobra 2025. godine. U tom periodu osvojio je ABA ligu, KLS i dva trofeja u Kupu Radivoja Koraća.