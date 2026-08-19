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Srpskom MMA borcu isječene gume na automobilu: "Neće te interventna spasiti, sigurno ću te naći"

Srpskom MMA borcu isječene gume na automobilu: "Neće te interventna spasiti, sigurno ću te naći"

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Srpski MMA borac Aleksandar "Džoker" Ilić pokazao da su mu nožem isječene gume na automobilu koji je bio parkiran ispred zgrade.

aleksandar dzoker ilic objavio isjecene gume na autu Izvor: MN PRESS

Srpski MMA borac Aleksandar "Džoker" Ilić već godinama je jedno od naprepoznatljivijih lica borilačkih sportova u regionu, a ovog puta je u centru pažnje zbog detalja koji nemaju veze sa njegovom karijerom. Ilić je na društvenoj mreži Instagram objavio niz fotografija na kojima se vidi da su nožem isječene gume na njegovom automobilu.

Ilić navodi da se incident desio u Đevđelijskoj ulici, između brojeva 19 i 25, u periodu između 12.30 i 13.00. On je od svojih pratilaca zatražio pomoć, a u raspetljavanju ovog slučaja mnogo bi mu pomogle sigurnosne kamere sa okolnih zgrada, na kojima se možda vidi kako počinilac nožem siječe gume.

"Đevđelijska ulica, broj 19-25 (Zvezdara). Kamere ako neko ima, period od 12.30 - 13h danas. Ne daj Bože da saznam ko si, nabiću ti taj nož u du**", napisao je Ilić i zatim dodao: "Đevđelijska ulica, Zvezdara. Regularno auto parkiran na zelenoj zoni, niti je auto nekog zagradio, niti bio nepropisno parkiran, na nečijem ulazu kuće i slično. Od cijele ulice, jedino moj auto je isječen, zapali ga slobodno sljedeći put, imam i kasko, ne sekiraj se. Između broja 19 i 25 postoje par kamera. Danas od 12.30 do 13h. Ako neko zna nekog iz te ulice i ima snimak dotične ja***e, odmah šaljem 1.000 evra. Naći ću te sigurno, neće te interventna spasiti".

Na automobilu iskusnog MMA borca nije pričinjena druga materijalna šteta, a on se požalio samo na isječene gume zbog kojih želi da pronađe počinioca. Ilić je zaprijetio i batinama, što bi po svaku cijenu trebalo izbeći - "Džoker" ima čak 26 profesionalnih MMA borbi, uz 18 pobjeda od kojih su čak 13 nokautom.

Bonus video:

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00:20
Uroš Medić
Izvor: MONDO/Dušan Ninković
Izvor: MONDO/Dušan Ninković

(MONDO)

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Tagovi

borilački sportovi MMA

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