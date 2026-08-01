Na UFC Belgrade, Uroš Medić je za 30 sekundi savladao Rodrigeza, iako je povrijedio meniskus, podsjećajući na Novaka Đokovića.

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Srpski MMA borac Uroš Medić ostvario je najveću pojbedu u karijeri pošto je danas na "UFC Belgrade" pobijedio Danija Rodrigeza i to za samo 30 sekundi. Grmjela je "Beogradska arena" kada se Medić pojavio uz "Vidovdan", a kako sam priznaje taj trenutak je bio posebno emotivan za njega.

Pogledajte 01:30 Vidovdan za Uroša Medića Izvor: MONDO/Dušan Ninković Izvor: MONDO/Dušan Ninković

"Bez riječi sam. Nikog nisam smio da pogledam u oči. Samo da me ne vide roditelji, stričevi, tetke, braća i sestre... Ne znam gdje sam gledao tada. Kada sam ušao u kavez, ljudi vrište i pjevaju. Ne znam da li će biti veći momenat u mojoj karijeri. Prije borbe ja pokušavam da se suzdržim da ne plačem. Suze mi naviru, šta ću, kako ću. Ostao sam smiren. Trebao mi je jedan udarac da završim borbu, valjda sam po tome poznat, nije ni prvi ni posljednji put", rekao je Medić za "Arena Fight" poslije meča.

Pogledajte 00:50 Uroš Medić prebio Rodrigeza za 30 sekundi Izvor: TV Arena sport Izvor: TV Arena sport

"Kada je bacio prvi prednji direkt vidio sam da je spor. Okliznuo sam se tada... Tačno jedan udarac preko tijela i tu sam vidio da nema šta. Kad osjeti snagu udarca, malo ko hoće da nastavi. Gubiš energiju, ravnotežu. Vidi se ovdje. Bum!", opisao je "Doktor".

Uroš se borio povrijeđen

Vidi opis Uroš Medić kao Novak Đoković: S povrijeđenim meniskusom koljena razbio rivala! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: PxImages, Px Images / Alamy / Profimedia Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: PxImages, Px Images / Alamy / Profimedia Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: Px Images / Alamy / Alamy / Profimedia Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: PxImages, Px Images / Alamy / Profimedia Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: PxImages, Px Images / Alamy / Profimedia Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: PxImages, Px Images / Alamy / Profimedia Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: Torbjorn Tande / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: PxImages, Px Images / Alamy / Profimedia Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: Px Images / Alamy / Alamy / Profimedia Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: Px Images / Alamy / Alamy / Profimedia Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: Px Images / Alamy / Alamy / Profimedia Br. slika: 11 11 / 11

"Nažalost, izgleda da sam pokidao meniskus koljena", rekao je Uroš Medić poslije meča, što je podsjetilo na situaciju sa Novakom Đokovićem od prije dvije godine na Rolan Garosu kada je pobijedio Serundola s povredom meniskusa.

"Cijele nedjelje su me masirali, rekao sam da ću i s jednom nogom ići u kavez. Nisam htio da uradim magnetnu rezonancu da se ne bih stresirao. Samo mi je ispalo koljeno na treningu, vratio sam ga i gledam šta je ovo. Čučnuo sam i vidim kako mi se naduvalo koljeno, vjerovatno se voda odmah nabila. Ako Bog da - da nije ozbiljno. Ja sam tu prije kraja godine", rekao je borac iz Novog Sada.

Na kraju pet pobjeda srpskih boraca u "Beogradskoj areni", uz četiri poraza. Poraženi su Marina Spasić, pa Vlasto Čapo (takmiči se pod zastavom Slovačke), Miloš Janičić i Duško Todorović, dok su pobjede ostvarili Jovan Leka,Borislav Nikolić, Nina Milošević, Aleksandar Rakić i na kraju Uroš Medić u borbi večeri.