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"Evo je ku**a iz doping kontrole zvoni mi na vrata": Šampionka Vimbldona uhvaćena u laži zbog poruke dečku

"Evo je ku**a iz doping kontrole zvoni mi na vrata": Šampionka Vimbldona uhvaćena u laži zbog poruke dečku

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Češka teniserka Marketa Vondrušova suspendovana je na četiri godine jer je odbila doping test, a sada su otkriveni novi detalji o tome.

Češka teniserka Marketa Vondrušova suspendovana na četiri godine Izvor: Profimedia

Marketa Vondrušova suspendovana je na čak četiri godine. Ustanovljeno je da je odbila zvaničniku za doping kontrolu ulazak u svoj dom kako bi bilo obavljeno testiranje. Branila se tako što je rekla da je bila u strahu, da je patila od anksioznosti u tim danima, da nije imala pojma ko joj je došao na vrata kasno uveče.

Međutim, sada su se pojavili novi dokazi. Poruke sa njenog telefona koje govore drugačiju priču. Da je ona bila svjesna ko je tu i da je namjerno odbila testiranje. Pojavilo se zvanično saopštenje o kazni u kom stoje neki novi detalji oko šampionke Vimbldona iz 2023. godine.

"U 20.05 uveče je Vondrušova na aplikaciji 'WhatsApp' poslala poruku svom dečku Endrjuu Polsonu, koji je takođe profesionalni teniser iz Češke. Prevod te poruke glasi 'Na vratima mi zvoni neka ku**a iz doping kontrole'", stoji u obrazloženju.

Izgleda da je upravo ova poruka na kraju skupo koštala Marketu koja je prilikom istrage bila primorana da im preda i svoj mobilni telefon.

Siner prošao blaže, a pao na testu

Odluka oko suspenzije Vondrušove podigla je buru ponovo. I dalje nikome nije jasno kako je moguće da Janik Siner koji je dva puta pao na doping testu prođe sa tromjesečnom kaznom i da ne propusti nijedan grend slem, a da Čehinja bude surovo kažnjena.

Nije baš najjasnije zašto se oštrije kažnjava propuštanje testa čak i kad nema nikakvih dokaza o dopingu nego kada postoje dokazi da neko padne doping test i to dva puta...

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Tagovi

Tenis teniserke doping Marketa Vondrušova

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