Šampionka Vimbldona suspendovana četiri godine: Odbila da noću otvori vrata kuće, to nije smjela da uradi

Marketa Vondrušova neće igrati tenis sve do svog 31. rođendana.

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Bivša šampionka Vimbldona Marketa Vondrušova (26) suspendovana je na četiri godine zbog odbijanja antidoping testa prošle godine, prenio je Bi-Bi-Si.

Vondrušovu je optužila Međunarodna agencija za teniski integritet (ITIA) jer je u decembru 2025. godine odbila da zvaničniku za doping-kontrolu dozvoli ulazak u svoj dom kako bi obavio testiranje. Češka teniserka je u aprilu rekla da je strahovala za svoju bezbjednost kada ju je službenik pozvao i navela da nadležni u toj situaciji nisu pratili "protokol".

Međutim, tribunal je zaključio da Vondrušova nije pružila dovoljno ubjedljivo opravdanje za to što je izbjegla test. Tako je nanijeta velika šteta njenoj karijeri, čiji je najslavniji momenat bio onaj u kojem je 2023. osvojila Vimbldon kao prva "nenositeljka" osvajačica u istoriji.

Suspenzija Vondrušove trajaće do 21. juna 2030. godine, ali ona ima pravo žalbe Sudu za sportsku arbitražu (KAS).

Prema antidoping pravilima, početna kazna za igrača koji odbije test ista je kao i u slučaju da je testiran pozitivan na nedozvoljene supstance. Nešto slično na svojoj koži je bolno osjetio Viktor Troicki, poznati srpski teniser i Dejvis kup selektor.

Tokom saslušanja, Vondrušova je objasnila da su stres i narušeno mentalno zdravlje uticali na njeno donošenje odluka, pored zabrinutosti za sopstvenu bezbjednost.

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Izvršna direktorka ITIA Karen Murhaus rekla je da agencija razumije da je proces testiranja "neprijatan" i da priznaje dodatni teret koji može predstavljati za igrače koji se takmiče, ali da je "od suštinskog značaja za zaštitu poštenog takmičenja".

"Bezbjednost i dobrobit igrača i naših testera veoma su nam važni. Naši kontrolori su dobro obučeni, profesionalni, a pol osobe koja prisustvuje testiranju uvijek odgovara polu igrača. Oni u svakom trenutku nose identifikaciju, a igrači mogu da provjere njihov identitet i na druge načine ukoliko ikada budu nesigurni", rekla je Murhaus.

Vondrušova se trenutno nalazi na 122. mjestu svjetske rang-liste i rekla je da se uplašila kada joj je službenik kasno uveče prišao vratima, bez odgovarajućeg predstavljanja i bez poštovanja procedure, dodajući: "U tom trenutku radilo se o osjećaju sigurnosti, a ne o izbjegavanju bilo čega."

Ipak, ta odbrana nije joj pomogla.

Vondrušova će 28. juna napuniti 27 godina, pa je realno da prije svog 31. rođendana neće moći na teren - pod uslovom da kazna ostane na snazi u punom trajanju.