Arina Sabalenka morala da traži pomoć: Ovog puta nije zvala Novaka Đokovića

Bjeloruskinja Arina Sabalenka otvoreno je pričala o mentalnim borbama koje prolazi kao profesionalna sportistkinja.

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Vidjeli smo dosta iznenađenja na šljaci ove sezone, a definitivno je jedno od najvećih eliminacija prve teniserke svijeta Arine Sabalenke od Dijane Šnajder u četvrtom kolu Rolan Garosa. Bjeloruskinja je poslije bolnog poraza rekla kako želi da napusti tenis, ali ubrzo je potražila pomoć i vratila se na teren.

Ona će se za Vimbldon pripremati u Berlinu, gdje je na konferenciji za medije otkrila da je poslije velikog razočaranja potražila pomoć psihologa. Prva teniserka je otvorena po pitanju mentalnih borbi, a često je za savjet pitala i Novaka Đokovića.

"Trebalo mi je vrijeme da se oporavim od eliminacije na Rolan Garosu. Mnogo sam razmišljala o tom meču. Bio je to veoma težak poraz. Tražila sam način da krenem dalje poslije toga, pa sam otišla kod psihijatra. Mnogo mi je pomoglo jer sam mnogo naučila o sebi, znam da moram da nastavim naprijed i spremna sam za to", rekla je prva teniserka svijeta.

Očekuje dosta od sezone na travi, iako na ovoj podlozi nije bilježila najbolje rezultate u karijeri. Na Vimbldonu je tri puta zaustavljena u polufinalu - 2021, 2023. i 2025. godine.

"Potpuno sam posvećena dijelu sezone na travi i Vimbldonu gdje želim da ostvarim dobar rezultat", jasna je Sabalenka.

Đoković je savjetovao poslije poraza u finalu AO i Rolan Garosu

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Sabalenka je izgradila prijateljski odnos sa najboljim teniserom ikada Novakom Đokovićem i pred prošlogodišnji Vimbldon je otkrila da joj je pružio riječi utjehe i savjete nakon poraza u finalima Australijan Opena i Rolan Garosa. Jednom priliko je otkrila kako izgledaju njihovi razgovori.

"Mnogo je stvari. Jedan od razgovora bio je o upravljanju energijom. Drugi je bio o mentalnom dijelu igre. Onda smo imali još jedan razgovor o tome kako mentalno pristupiti tim velikim finalima. Znači, uglavnom pričamo o mentalnom dijelu igre", rekla je Sabalenka i dodala:

"Jednom mi je baš pomogao oko riterniranja. Sada me stalno zeza što kopiram njegov ritern. Ja sam u fazonu: ‘Čovječe, funkcioniše.’ Kopiram najboljeg. Možda stvarno treba da pričam s njim malo više o teniskim stvarima."