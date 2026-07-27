Najljepši gol Mundijala ide na Zelenortska Ostrva: Pogledajte remek-djelo protiv Argentine

Najljepši gol na Mundijalu postigao je Sidni Lopez Kabral, reprezentativac Zelenortskih Ostrva

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Gol reprezentativca Zelenortskih Ostrva Sidnija Lopesa Kabrala proglašen je za najljepši na Mundijalu u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku. Momak koji ima 23 godine i rođen je u Holandiji posebnu pažnju privukao je u šesnaestini finala, kada je očigledno oduševio navijače toliko da je dobio laskavu titulu.

Bek Trabzona je gol postigao sa ivice kaznenog prostora, a savršen pravac i pogodak tik uz gornji desni ugao gola impresionirali su navijače. Bio je to pogodak u 103. minutu koji je ovoj reprezentaciji donio izjednačenje na 2:2, i to protiv Argentine, finaliste Svjetskog prvenstva.

The goal that stole your hearts all the way to the top. ⚽️

Sidny Lopes Cabral is your Hyundai Goal of the Tournament winner at the FIFA World Cup 2026!#FIFAWorldCup#Hyundai#HGOTT#HyundaiGOTT2026@Hyundai_Globalpic.twitter.com/jeZ7kqI1CG — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup)July 27, 2026

Na kraju je Dinej Boržes autogolom u 111. minutu postavio konačan rezultat i, nažalost, stavio tačku na san Zelenortskih Ostrva.

Lopes Kabral obilježio je Mundijal i emotivnom proslavom pogotka. Umjesto da slavlje podijeli sa saigračima, uputio se ka tribinama, gdje je najprije zagrlio djevojku, a potom pronašao i majku. "Prije utakmice sam rekao mami i djevojci da ću, ako postignem gol, dotrčati do njih", kratko je objasnio poslije ispadanja sa Mundijala.