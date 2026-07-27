Najbolji teniser svih vremena igraće na US openu, ali prije toga snage će spojiti sa Arinom Sabalenkom u miks dublu

Izvor: Dubreuil Corinne/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Ljubitelji tenisa imaće priliku da vide jedan od najzanimljivijih parova na ovogodišnjem US openu, pošto će Novak Đoković prvi put ukrstiti snage sa Arinom Sabalenkom u miks dubl konkurenciji.

Organizatori posljednjeg grend slema sezone objavili su listu učesnika za specijalni turnir koji će biti održan 25. i 26. avgusta, neposredno pred početak glavnog dijela takmičenja. Među brojnim velikim imenima posebno se izdvaja upravo srpsko-bjeloruski tandem, koji je odmah privukao ogromnu pažnju javnosti.

Vidi opis Najmoćniji tandem US opena: Đoković i Sabalenka zajedno izlaze na teren Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Cal Sport Media, Cal Sport Media / Alamy / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Ben Whitley, PA Images / Alamy / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Mike Egerton / PA Images / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Imagn Images / ddp USA / Thibaud MORITZ / AFP/ Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

Miks dubl format prošle godine pokazao se kao veliki hit, pošto je za samo dva dana privukao čak 78.000 gledalaca, dok su snimci sa ovog događaja na Jutjubu zabilježili više od 12,8 miliona pregleda. Mečevi su kraći i dinamičniji, pa će osmina finala i četvrtfinale biti odigrani u utorak, dok su polufinale i finale zakazani za srijedu. Cijene ulaznica počinju od 30 dolara.

Đoković i Sabalenka ipak neće biti jedina atrakcija, jer će na terenu biti još nekoliko spektakularnih kombinacija. Elena Ribakina igraće sa Tejlorom Fricom, Mira Andrejeva sa Andrejem Rubljovom, Iga Švjontek sa Kasperom Rudom, dok će u miksu nastupiti i Dijana Šnajder i Danil Medvedev, Tejlor Taunsend i Aleksander Zverev, kao i Naomi Osaka i Kei Nišikori.

Svi dueli biće odigrani na legendarnom stadionu "Artur Eš", najvećem teniskom stadionu na svijetu, koji može da primi 23.771 gledalaca.