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Sabalenka zgrabila Đokovića i ne pušta: Svi su ovo čekali da vide na Vimbldonu

Sabalenka zgrabila Đokovića i ne pušta: Svi su ovo čekali da vide na Vimbldonu

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Na Vimbldonu, Novak Đoković i Arina Sabalenka ponovo su zajedno, a njihovo prijateljstvo i rivalstvo privlače pažnju.

Novak Đoković i Arina Sabalenka ponovo su zajedno na Vimbldonu Izvor: Wimbledon.com/Printscreen

Teniseri i teniserke polako pristižu na Vimbldon i tu su sada dvije glavne zvijezde: Novak Đoković koji juri svoj 25. grend slem, ujedno i osmi trofej na "zelenoj" podlozi, odnosno trenutno najbolja igračica sveta Arina Sabalenka.

Kamere na Vimbldonu zabilježile su i da su njih dvoje otprilike u isto vrijeme došli na trening, tako da su imali vremena i da popričaju, pošto se nisu vidjeli od Rolan Garosa na kome su prvo imali "plesni okršaj", da bi potom oboje na razočaravajući način završili turnir. 

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Arina Sabalenka i Novak Đoković na Vimbldonu
Izvor: Instagram/Wimbledon
Izvor: Instagram/Wimbledon

Sabalenka je čim je vidjela Đokovića potrčala u njegov zagrljaj, što i nije iznenađenje jer su njih dvoje prijatelji već godinama, čak su i izlazili zajedno, u parovima - on sa suprugom Jelenom, a Arina sa vjerenikom Jorgosom Frangulisom.

Kao i obično, bilo je tu vremena i za "sitne" prozivke njih dvoje koji važe i za najveće zabavljače u tenisu. Zbog toga treba opet očekivati da će se dogovoriti za nešto da izvedu na Vimbldonu, gdje se oboje nadaju da će doći do trofeja i popravljanja utiska o letnjem dijelu sezone.


Podsjetimo, Vimbldon se igra od 29. juna, a na njemu će Đoković biti tek sedmi nosilac kod muškaraca.

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Tagovi

Arina Sabalenka Novak Đoković Tenis Vimbldon

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