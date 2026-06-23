Na Vimbldonu, Novak Đoković i Arina Sabalenka ponovo su zajedno, a njihovo prijateljstvo i rivalstvo privlače pažnju.

Izvor: Wimbledon.com/Printscreen

Teniseri i teniserke polako pristižu na Vimbldon i tu su sada dvije glavne zvijezde: Novak Đoković koji juri svoj 25. grend slem, ujedno i osmi trofej na "zelenoj" podlozi, odnosno trenutno najbolja igračica sveta Arina Sabalenka.

Kamere na Vimbldonu zabilježile su i da su njih dvoje otprilike u isto vrijeme došli na trening, tako da su imali vremena i da popričaju, pošto se nisu vidjeli od Rolan Garosa na kome su prvo imali "plesni okršaj", da bi potom oboje na razočaravajući način završili turnir.

Pogledajte 00:23 Arina Sabalenka i Novak Đoković na Vimbldonu Izvor: Instagram/Wimbledon Izvor: Instagram/Wimbledon

Sabalenka je čim je vidjela Đokovića potrčala u njegov zagrljaj, što i nije iznenađenje jer su njih dvoje prijatelji već godinama, čak su i izlazili zajedno, u parovima - on sa suprugom Jelenom, a Arina sa vjerenikom Jorgosom Frangulisom.

Vidi opis Sabalenka zgrabila Đokovića i ne pušta: Svi su ovo čekali da vide na Vimbldonu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: John Walton / PA Images / Profimedia Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: John Walton / PA Images / Profimedia Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: John Walton / PA Images / Profimedia Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: John Walton, PA Images / Alamy / Profimedia Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: John Walton, PA Images / Alamy / Profimedia Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: John Walton, PA Images / Alamy / Profimedia Br. slika: 6 6 / 6 AD

Kao i obično, bilo je tu vremena i za "sitne" prozivke njih dvoje koji važe i za najveće zabavljače u tenisu. Zbog toga treba opet očekivati da će se dogovoriti za nešto da izvedu na Vimbldonu, gdje se oboje nadaju da će doći do trofeja i popravljanja utiska o letnjem dijelu sezone.

Novak Djokovic y Aryna Sabalenka se encontraron en Wimbledonpic.twitter.com/lntSgQVbbt — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1)June 22, 2026



Podsjetimo, Vimbldon se igra od 29. juna, a na njemu će Đoković biti tek sedmi nosilac kod muškaraca.