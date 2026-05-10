"Novak Đoković je lud za fudbalom"

Francuski klub Le Man vratio se u elitni rang, a sve to poslije ulaganja Novaka Đokovića na inicijativu Arine Sabalenke i njenog vjerenika Jorgosa Frangulisa.

Izvor: Instagram/arynasabalenka/printscreen

Francuski klub Le Man plasirao se u Ligu 1 poslije 16 godina čekanja! Sve se dogodilo nakon što su u klub ušle legende svjetskog sporta Novak Đoković, Felipe Masa, Kevin Magnusen i na kraju Tibo Kurtoa.

Klub je bankrotirao 2013. godine kada je pao u šesti rang fudbala, a deceniju kasnije se vratio u Ligu 2 nakon investiranja Autfilda, poznate brazilske kompanije.

Brazilski investitori su sa sobom doveli Novaka Đokovića, Felipea Masu, Kevina Magnusena i Tiboa Kurtou.

"Željeli smo da dovedemo zaista poznate ljude koji bi nam mogli pomoći da iskoristimo projekat iz perspektive brendiranja", kaže suosnivač kompanije "Autfild" Pedro Oliveira za BBC Sport.

Veza sa Masom i Magnusenom je ostvarena preko Jorgosa Frangulisa, grčko-brazilskog biznismena koji je osnivač i izvršni direktor kompanije Oakberi, a usput i vjerenik Arine Sabalenke. Otuda i veza sa Novakom Đokovićem.

"Frangulis nam je rekao da je Đoković lud za fudbalom. Razgovarali smo sa Đokovićem, dopao mu se projekat, pa je odlučio da investira“, rekao je Oliveira.

Kurtoi se takođe dopala cijela ideja onoga što Le Man gradi, pa je kontaktirao investitore i pridružio se projektu još u februaru.

"Važno je da poznaju svijet sporta jer je to svijet koji ima svoj način rada", rekao je predsjednik Le Mana Tijeri Gomez, koji je stigao 2016. godine i jedan je od najzaslužnijih za oživljavanje kluba poslije bankrota.

Klub je na stabilnim nogama

U vrijeme dolaska Autfilda, Le Man je bio na stabilnim finansijskim nogama, uprkos teškoj ekonomskoj situaciji u francuskom fudbalu.

"Nije bilo hitnosti; klubu nije bila potrebna pomoć, već je želio da raste. Umjesto pitanja opstanka, kao što je to za neke, bilo je pitanje pronalaženja nekog drugog da preuzme", dodao je Gomez.

Le Man, koji je bio u trećoj ligi kada su počeli pregovori o preuzimanju, bio je atraktivan predlog iz više razloga. Klub nije imao nikakve dugove, a infrastruktura je bila obnovljena, tako da je samo trebalo nadograditi ono na čemu se radilo proteklih godina.

BONUS VIDEO:

Pogledajte 00:20 Novak Đoković peva pesmu Crvene zvezde Izvor: arena 4 premium Izvor: arena 4 premium

(MONDO)