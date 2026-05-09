"Novak je bio kao pijavica": Srđan Đoković zna šta je uradio mlađim sinovima zbog njega

Srđan Đoković govori o ulozi oca u Novakovoj karijeri i kako je to uticalo na njegovu mlađu djecu Marka i Đorđa. Kako kaže, nije imao snage za njih dvojicu poslije "življenja" Novakovog života.

Novak Đoković je nebrojeno puta ispričao koliko je otac Srđan Đoković važan u njegovom životu. Nije bio samo očinska figura, nego je Srđan bio taj koji je "gurao" Novaka preko svojih i njegovih granica, uspijevajući da utaba put ka njegovim današnjim svjetskim uspjesima.

Nije bilo lako, znamo da se Srđan Đoković i zaduživao na sve strane kako bi obezbijedio Novaku novac, odvajao se od ostatka porodice kako bi putovao sa njim, dok je svjesno znao da neće moći podjednako da pruži svojim mlađim sinovima Đorđu i Marku. Kako je ispričao u podkastu "Fashion Company Fondacije" prije pet godina, to je prosto bilo i prirodno kada uzme u obzir koliko je energije morao da uloži u Noleta da bi bio danas gdje je sada.

"Teško je pronaći pravu mjeru kad je tvoje dijete u pitanju", rekao je Srđan Đoković: "Govorim pejorativno, vrlo je teško biti objektivan. ali neobjektivnost u stvari strašno puno košta, i to dijete, i te roditelje, i odnose u porodici. Mislim da treba biti strašno realan kad je talenat vašeg djeteta u pitanju."

"Ja sam imao velikog talenta u porodici, Novaka, imao sam još većeg talenta od Novaka - Đoleta. Nego se dogodilo da ja više nisam imao dovoljno energije za Đoleta, i za Marka, koji je bio fantastičan radnik i fantastičan teniser. Ali, ja ipak više nisam imao dovoljno mentalne, fizičke i svake druge snage da im dam djelić one snage koje sam podario mom najstarijem sinu. On mi je to isisao kao pijavica, sve što sam imao u sebi ja sam njemu dao, jer sam živio njegov život 15 godina."

Kako naći mjeru u vaspitanju djeteta?

"Mislim da je uloga svakog roditelja u vaspitavaju i odrastanju djece strahovito važna, jer ste vi tu kao roditelj da pokažete djetetu pravi put, a ne da dijete sa pet, šest, sedam, osam godina da odluči čime će se baviti u životu. Ma, majke ti?! Ja to apsolutno ne priznajem. Vi ste tu kao roditelj da ga tad usmjerite, pa ako ne uspije iz prvog puta, onda mu pokažete drugi, pa treći, dok ne pronađe sebe u nekom putu koji ste mu vi kao roditelj trasirali i pokazali. Ja sam se apsolutno tako ponašao kad su moja djeca u pitanju i vidite da nisam pogriješio", rekao je Srđan Đoković.

Njegovi sinovi su sada odrasli, a Srđan Đoković može da kaže da je srećan što je uspio da i njima i njihovim porodicama uspije da prenese neke stvari koje su usvojili.

"Dok sam ja živ, biću otac u porodici gdje su moji sinovi, moja žena i ja, i sa njihovim porodicama. Neka oni imaju svoje porodice, ali otac je otac, majka je majka, i to mora da se poštuje i cijeni, mora. Po takvim principima sam ja odsratao u svojoj porodici i to sam uspio da prenesem i na svoju djecu. Oni cijene i poštuju sve što vam govorim, i ni na jedan način nisu ugrozili svog oca i svoju majku."

Šta je bilo s Markom Đokovićem?

Marko Đoković, srednji brat u porodici, rođen je 1994. godine i bavio se tenisom zvanično do 2019. godine. Najbolji plasman mu je 571. mjesto na ATP listi, dok je u dublu stigao do 323. pozicije. Ima pobjedu na jednom fjučersu u Beogradu, dok je pet puta dobijao u finalima dublova.

Dugo već živi Marbelji, mjestu u Španiji koje je ujedno i Novakova baza za treninge. Radi na teniskoj akademiji i upravo ga je sve to izvuklo iz teškog perioda. Borio se sa depresijom, bio je u baš lošem stanju i srećom je uspio da se izbori sa svim tim. U tome mu je pomogao i Pepe Imaz. Čovjek koji se često nalazio na udaru zbog svog načina rada i mantri "Ljubav i mir". Priznao je i on sam da mu je tada bilo teško.

"To je filozofija života. Bio sam u depresiji kada sam imao 20 godina. Tada sam upoznao Pepea i mnogo mi je pomogao. Njegova mantra znači voljeti sebe, da bi mogao da voliš druge ljude. To i Novak sada osjeća", ispričao je Marko u jednom od intervjua u tom periodu.

"Uradiću sve da se Marko vrati u Srbiju, to mi je rak-rana što živi u Španiji", izgovorio je Srđan Đoković jednom prilikom u intervjuu za Radio-televiziju Srbije

"Nije podnosio to što je Novakov brat. Gdje god da se pojavi, svi bi ga salijetali i pitali za Novaka, a on je govorio da ga puste na miru, da je on Marko. Zato je otišao. Na ljeto završavamo veliku kuću nadomak Rume, nadam se da ću ga tako privući da dođe", govorio je Đoković senior prije nekoliko godina.

Inače se rijetko kada pojavljuje u javnosti i živi povučeno, dok je nedavno sa Letisijom Tesari dobio djevojčicu.

Šta se desilo sa Đorđem Đokovićem?

Đorđe Đoković, za koga Srđan kaže da je bio i talentovaniji od Novaka, proslavio je prošle godine 30. rođendan. Odavno se već ne bavi tenisom i nikada nije uspio da uđe među hiljadu najboljih na ATP listi, dok je nešto više igrao u dublu, čak i ima jednu pobjedu u Beogradu, protiv braće Sabanov.

"Pritisak javnosti" da mora da stigne brata i njega je opterećivao i na vrijeme je odlučio da se penzioniše (sa samo 20 godina), posvetivši se biznisu. Sa suprugom Saškom Veselinov živi u Emiratima, dok je bio i direktor Novakovog turnira.

"Na njega sam u životu uvijek bio samo ponosan i nikada ga nisam gledao kao rivala. Žudio sam da postignem ono što je on uradio, ali uvijek sam vjerovao da mogu bolje i više od njega. Sreća što nisam ostao u tenisu duže, jer bi morao da prestanem da mislim tako, zato što je on osvojio sve što se može osvojiti i u karijeri i u godini tokom najboljih sezona. Tenis sada igram, uglavnom kada me Marko natjera. U tim trenucima dok igramo, osjećam se jako emotivno, jer mi je na terenu predivno. Ipak, sutradan se probudim sa bolovima i grčevima, i tada shvatim da je profesionalni sport nešto izvan mog domena", istakao je u jednom intervjuu najmlađi brat i naglasio da je tako vaspitan.

"Roditelji su nas tako vaspitali, da ne gledamo jedni drugima u dvorište. Nas trojica smo jako bliski i poštujemo jedni druge, svako je u svojoj sferi uspio u životu. Stvorio je nešto svoje, mislim da je to jedan veliki uspjeh cijele porodice i prije svega naših roditelja na njihovom usmjeravanju. Upravo zbog tenisa i tih proputovanja smo nas trojica to što jesmo danas. I dan-danas, da mi neko ponudi da mijenja nešto, ne bih mijenjao ništa", zaključio je.