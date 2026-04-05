"Srđane, zašto ne vole Novaka?": Pogledao voditeljku na RTS-u u oči i postavio joj bolje pitanje

Srđan Đoković je prije nekoliko godina gostovao na RTS-u gdje ga je voditeljka pitala zašto njegov sin nije voljen na Zapadu. Umjesto odgovora, postavio joj je bolje pitanje.

Izvor: YouTube/RTS Upitnik

Srđan Đoković, otac legendarnog srpskog tenisera Novaka Đokovića, rijetko daje intervjue, ali kada god priča - to odjekne. Tako je prije sedam godina gostovao na RTS-u gdje je prvo branio Noleta od onih koji su ga napadali zbog toga što je navijao za Hrvatsku na Svjetskom prvenstvu, a onda je dobio i pitanje - zašto nije toliko omiljen kao njegovi rivali Federer i Nadal?

Preciznije, voditeljka emisije "Upitnik" Olivera Jovićević postavila je konkretno pitanje: "Srđane, zašto Zapad ne voli vašeg sina Novaka Đokovića?". Srđan ju je dobro pogledao, a onda dao jasan odgovor.

"Vidite li šta nam rade već 30 godina?", rekao je Srđan Đoković, na šta je voditeljka rekla: "Zato što ne vole Srbiju?".

"Ne znam šta se dešava. Ne znam. Treba mi da se zapitamo. To je vjerovatno u nama nešto, nemam pojma", nasmijao se Srđan Đoković: "Zašto nas niko ne voli? Što nas niko ne voli? To Novak pokušava i u najvećoj mjeri uspijeva, da napravi tu promjenu o Srbiji i srpskom narodu".

Sjetite se finala s Federerom

Prisjetio se Srđan Đoković kako je 2011. godine u polufinalu US Opena, kada je Federer ispustio dve meč-lopte protiv njegovog sina, cijeli stadion "Artur Eš" navijao za Švajcarca.

"Evo recimo 2011. godine kada je igrao protiv Federera na US Openu, Novak je preokrenuo i uzeo je mikrofon i umjesto da je reagovao sa srdžbom i bijesom, rekao je vi ste najdivnija publika na svijetu. Šta vam to govori? Moramo da shvatimo gdje smo i šta smo. To Novak pokušava svima u Srbiji da pokaže kako propagirati svoju zemlju i svoj narod. Ne treba se busati u prsa. Moja pokojna baba je govorila, ne piški uz vjetar, cijeli život ćeš biti popišan", ispričao je tada Srđan Đoković.

Đokovići nisu htjeli britanski pasoš

Vidi opis "Srđane, zašto ne vole Novaka?": Pogledao voditeljku na RTS-u u oči i postavio joj bolje pitanje Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: LaPresse / ddp USA / Profimedia Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: X/DjokovicFan_/printscreen Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Martin KEEP / AFP / Profimedia Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Youtube/Lamine Yamal/printscreen Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Instagram/arynasabalenka/printscreen Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Dragana Stjepanovic/© MN press, all rights reserved Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: JULIEN DE ROSA / AFP / Profimedia Br. slika: 7 7 / 7

Upitan da li je planirao da cijela porodica uzme pasoš Velike Britanije, kada im je već bio nuđen na početku Novakove karijere, Srđan Đoković je objasnio da to nije bila opcija.

"Naravno da ne, ali smo pitali svoju djecu i kakve sve privilegije bi imali. I znate ko je glasao? Niko. Mi smo dio našeg naroda i tu smo gdje smo", naglasio je Srđan Đoković koji je i ranije pričao da se ni po koju cijenu ne bi odrekao pasoša Srbije i da mu je to važna stvar u životu.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!