Srđan Đoković otvorio dušu: "Griješio sam sa Novakom, više puta"

Srđan Đoković javno je priznao da je pravio greške tokom Novakovog odrastanja, ali da niko nije vjerovao u njega koliko je on vjerovao.

Posao roditelja je jedan od najtežih na svijetu, greške su normalne i dešavaju se. I to je lekcija koju Novak Đoković želi da čuje cijeli svijet. Na društvenim mrežama objavio je snimak svoje fondacije u kojoj o njegovom odrastanju priča njegov otac Srđan Đoković.

Novak je postao najbolji teniser svih vremena i jedan do najboljih sportista ikada. Na tom putu imao je veliku podršku svojih najbližih, ali su i oni griješili i učili iz svega toga. Uostalom, Srđanove riječi o tome najbolje govore.

"Ja sam griješio u tom putu sigurno. Više puta u tom putu njegovog stasavanja kao čovjeka i kao sportiste. Ali ne bih promijenio ništa. Sve bih uradio isto", rekao je Srđan.

Ne krije da je ponekad bio previše strog i "tvrd" u svojim stavovima, ali je uvjeren da je sve to dalo doprinos i pomoglo Novaku.

"Jer bez te moje tvrdoće, bez te moje upornosti, bez te moje vjere da će on uspjeti. Naravno, potkrijepljene mišljenjem od mnogo stručnjaka iz čitavog svijeta. Ne bi se dogodilo ništa. Niko nije vjerovao kao što sam ja vjerovao, pa ni on nije vjerovao. Nije ni on vjerovao", poručio je Srđan Đoković.

"Znate kako kaže moj ćale?"

Novak Đoković je nedavno spomenuo svog oca Srđana. Bilo je to poslije pobjede protiv Janika Sinera kada je na kameri ćirlicom napisao "Nešto ste rekli". Kome je tu poruku uputio? Otkrio je upravo on sam da se to odnosilo na sve one koji nisu vjerovali u njega i njegov uspjeh.

"Da, za njih je. Pročitali ste. Što kaže moj ćale - za sve one stručnjake koji bolje znaju. Za njih je. Prepoznaće se", rekao je Đoković u Melburnu.

"Tata Srđan je umalo doživio srčku"

Kakav odnos njih dvojica imaju moglo je da se vidi u novembru prošle godine na turniru u Atini. Tada je poslije dramatične pobjede srpskog tenisera protiv Lorenca Muzetija u finalu Srđan slavio sa tri prsta i pjesmama. Poslije tog slavlja je Novak pričao o ocu.

"Rijetko kad imaš priliku da igraš i da su tu porodica, prijatelji, da ste svi zajedno. Pokušao sam to da iskoristim i da im pružim zadovoljstvo kada dolaze na moje mečeve. Neki su umalo doživjeli srčani udar, jedan od njih je moj otac. Rekao bih da se on možda navikao, ali... Ne može da izdrži sa svim tim emocijama, tako da mu nisam mnogo pomogao ovog puta. Vidjeli smo se poslije meča i izgledalo je kao da je on igrao. Naravno da sam znao gdje sjede u dvorani, imao sam možda malo i dodatnog pritiska, ali i lijepog osjećaja zbog toga", rekao je Novak.

