Đoković se sjetio velikog Siniše Mihajlovića: Svi znaju šta je uradio kad mu je bilo najteže

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Novak Đoković odao počast velikom Siniši Mihajloviću.

Novak Đoković prisjetio se Siniše Mihajlovića Izvor: Roberta Corradin / Zuma Press / Profimedia

Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković posvetio je objavu legendarnom Siniši Mihajloviću koji bi 20. februara proslavio 57. rođendan. Mnogi poznati sportisti širom svijeta su odali počast "Grande Mihi" koji nas je napustio 16. decembra 2022. godine kada je izgubio bitku sa leukemijom.

Novak je podijelio fotografiju na kojoj je Siniša iz perioda kada je sjedio na klupi Milana, što je klub za koji i sam navija.

 Đoković je ljudskost pokazao u najtežim momentima za Sinišu i njegovu porodicu kada ga je posjetio u bolnici. Srpski as je boravio u Torinu gdje je igrao na Završnom mastersu i odlučio da mu na ovaj način pruži oslonac i utehu.

Tada je Siniša još uvijek bio u nadi da će ozdraviti, ali nažalost, kasnije došlo do komplikacija. O ovom susretu se saznalo mnogo kasnije kada su o tome pisali italijanski mediji, ali i Mihini članovi porodice.

