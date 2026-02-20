Janik Siner se još nije oporavio od Đokovića: Bježi od toga, ali je jasno kao dan šta mu je

Italijanski teniser Janik Siner se jako teško nosi s porazom od Novaka Đokovića iako pokušava da potisne šta mu je Srbin uradio na Australijan openu.

Italijanski teniser Janik Siner teško je podneo poraz od Novaka Đokovića na Australijan openu. Dobio je pet uzastopnih protiv Noleta, pomislio da je nezaustavljiv, da bi onda u Melburnu dobio lekciju od skoro duplo starijeg protivnika koji je odigrao kao u najboljim danima i slavio 3:2.

Napravio je Siner poslije toga pauzu, nije htio da dođe čak ni na otvaranje Zimskih olimpijskih igara u Milanu i Kortini d'Ampeco, da bi potom došao u Dohu gdje je prvenstveno njegov motiv bio novac jer su ga organizatori nagradili milionskim iznosom samo da dođe. Bilo je to u nadi da će ponovo biti priređen spektakl u finalu između Sinera i Alkaraza, ali Italijan nije "odradio" svoj dio posla i zaustavljen je u trećoj rundi protiv Jakuba Menšika.

Igrao je jako loše i zasluženo je poražen (2:1), poslije čega je pokušao da umanji značaj eliminacije, iako mu se svakog trenutka u glasu moglo čuti koliko je uznemiren.

"Svaki igrač ima uspone i padove. Imao sam dvije nevjerovatne godine i sada imam mali pad, ali to me ne brine. Znam da mogu da igram bolji tenis, ali Jakub Menšik je igrao i servirao zaista dobro. Svi imamo uspone i padove u svom poslu, tako da nisam zabrinut. Trudimo se da napredujemo na svakom turniru na kom učestvujem. Volio bih da odem što dalje, ali normalno je prolaziti kroz teške periode", rekao je Janik Siner.

"Imao sam i teže u prošlosti. Znam kako da se vratim...", naglasio je Italijan, premda nije istakao na šta misli, možda jedino na period kada je bio suspendovan na samo tri mjeseca iako se dopingovao.

Šta je cilj Janika Sinera u 2026?

Nije sezona počela kako se nadao, Alkaraz je sada već suvereno prvi na ATP listi, osvojio je i svoj sedmi grend slem, dok je Siner na četiri i sada će biti pod pritiskom.

"Jedan od najvećih ciljeva biće mi Rolan Garos, ali taj cilj je još daleko. Vidjeli smo da su svi igrači imali teške periode tokom karijere, ali ovo još ne bih nazvao ‘umorom’, izgubio sam samo nekoliko mečeva. Moram da se sjetim i šta sam radio u posljednje tri godine, kada sam dobio mnogo mečeva i izgubio veoma malo. Samopouzdanje za dobar tenis postoji, tu je", rekao je Siner koji kao da je najavio da ne očekujemo od njega mnogo u Americi.

"Indijan Vels je obično turnir na kom se malo mučim, vidjećemo šta će biti tamo, dok sam u Majamiju uvijek igrao dobro. Zatim počinje sezona na šljaci. Pokušavam da dodam nekoliko novih stvari, danas nisu funkcionisale onako kako sam želio, ali nije svaki dan isti".

Za kraj je poručio navijačima: "Trenutno sam miran, znam šta treba da uradim da bih se vratio. Postoje periodi kroz koje moram da prođem, kroz koje su prošli svi teniseri. Nadam se da ću to nadoknaditi, što je prije moguće".