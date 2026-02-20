logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Siner ne može da se oporavi od poraza od Đokovića: Šok u Dohi, izbacio ga Novakov učenik

Siner ne može da se oporavi od poraza od Đokovića: Šok u Dohi, izbacio ga Novakov učenik

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Janik Siner još uvijek ne može da se oporavi od poraza od Novaka Đokovića, izgubio je od njegovog učenika Jakuba Menšika.

Janik siner izgubio od Jakuba Menšika Izvor: NOUSHAD THEKKAYIL/EPA

Janik Siner doživio je šokantan poraz na turniru u Dohi, izgubio je od Jakuba Menšika - 7:6 (7:3), 2:6, 6:3. Teško je italijanskom teniseru izgleda pao poraz od Novaka Đokovića u polufinalu Australijan opena pošto još uvijek ne može da se oporavi od svega toga.

Izgleda da ga je psihološki dosta pogodio taj meč pošto je zaustavljen već u četvrtfinalu. Dobio ga je mladi češki teniser koji je ujedno i Novakov učenik. Menšik je u više navrata javno isticao koliko mu je Đoković pomogao u karijeri, da mu je pravi mentor i da bez njega ne bi bio tu gdje danas jeste. Ova pobjeda će mu sigurno dati krila.

Menšik nije igrao još od 24. januara, tada je u trećem kolu Australijan opena pobijedio Kvina (3:0 u setovima) i onda je u osmini finala predao meč Đokoviću zbog povrede. Oporavio se, prijavio za turnir u Dohi i uspio je da dođe do jedne od najvećih pobjeda u karijeri. Veća je bila samo ona protiv Đokovića u finalu turnira u Majamiju prošle godine.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Janik Siner Tenis

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC