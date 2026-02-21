Brenin i Bobin kum ne podnosi Đokovića: Kraljevi žude za onim što ima, a Novaku jedno ne prašta

Da li ste čuli za Jona Cirjaka? U pitanju je najbogatiji teniser svih vremena koji je kumovao Breni i Bobi, a Novaka Đokovića ne voli i često ga kritikuje.

Svi svjetski mediji prenijeli su 2025. godine da je Rodžer Federer postao "prvi teniski milijarder", međutim to nije baš tačno. Mnogo prije njega ovu granicu probio je jedan teniser sa Balkana, a to nije Novak Đoković. U pitanju je nekadašnji rumunski as Jon Cirjak (86) čija teniska karijera nije bila toliko uzbudljiva i značajna da bi se mjerila sa Federerom, Nadalom ili Đokovićem, dok je poslije nje napravio imperiju kada je biznis u pitanju.

Zato i dan-danas, u devetoj deceniji života, Jon Cirjak važi ne samo za najbogatijeg tenisera svih vremena, nego jednog od najbogatijih sportista ikada, premda ga nećete često sretati na takvim listama jer ga mnogi preskoče.

Ko je Jon Cirjak?

Nekadašnji teniser iz Rumunije takmičio se tokom šezdesetih i sedamdesetih godina prošlog vijeka, kada "bijeli sport" nije bio ni popularan, ni približno plaćen kao što je danas. Iako je osvojio 34 titule u karijeri, uglavnom se radi o onima manje značajnima, pošto mu je najveći uspjeh što je bio 19. igrač svijeta. Na grend slemovima u singlu stigao je najdalje do četvrtfinala Rolan Garosa (1968. godine), a ni na jednom drugom nije prošao četvrto kolo.

Bio je bolji u dublu, gdje je bio osmi igrač svijeta i to u kasnijoj fazi svoje karijere, a ima i jedan grend slem - Rolan Garos iz 1970. godine. Ipak, shvatio je da njegova budućnost ne leži s reketom u rukama i brzo se prebacio u biznis...

Kako je Cirjak stvorio imperiju?

Jon Cirjak je po završetku karijere postao trener Iliji Nastaseu, Giljermu Vilasu, Goranu Ivaniševiću, Maratu Safinu i drugima, dok je takođe bio i agent Borisa Bekera od 1984. do 1993. godine. Upravo u njegovoj zemlji postao je vlasnik turnira, uz završni turnir u Hanoveru, a malo po malo preuzimao je i turnir u Madridu koji je i danas jedan od najznačajnijih događaja u kalendaru. Posjeduje nekoliko značajnih biznisa u svom portfoliju, a možda je najviše uspio zahvaljujući prvoj privatnoj banci u Rumuniji koju je osnovao poslije pada komunizma i Nikolaea Čaušeskua.

Njegova "Cirjak grupa" se bavi nekretninama, automobilskom industrijom i finansijskim servisima, a i on sam obožava sve od dvotočkaša do četvorotočkaša, pa tako u svojoj kolekciji ima više od 400 modela, među kojima su i oni koji su nekada bili u vlasništvu Ala Kaponea, Eltona Džona i mnogih svjetskih selebritija, sa ove ili one strane zakone.

Na "Forbsovu" listu milijardera je ušao 2007. godine, kao prvi Rumun koji je stekao desetocifreno bogatstvo. Na listi iz prošle godine, navodi se da je "težak" 2,5 milijardi evra.

Kraljevi žude za njegovim bogastvom

Engleski mediji pišu često o njemu i navode ga kao jedinog na svijetu koji u vlasništvu ima dva Rols-Rojs Fantom IV automobila (postoji samo 18 u svijetu), kao i vozila koja su pripadala Eltonu Džonu, Berniju Eklstonu... Štaviše, muzej BMW-a u Minhenu pozajmljivao je od njega Rols-Rojs automobil, procijenjene vrijednosti na oko 1,5 miliona evra, samo da bi ga kratko izložio u svojoj kolekciji.

Tu je i Rols Rojs Fantom IV u kojim su se vozili španski kralj Felipe i kraljica Leticija Ortiz na vjenčanju 22. maja 2004. Ovaj model je jedan od samo tri Rols-Rojs automobila koje je španski diktator Fransisko Franko naručio u oktobru 1948. i koji su mu dopremljeni u martu 1952. godine. Za takvim automobilom žude i kraljevi.

Kakve veze imaju Cirjak i Lepa Brena?

Na našim prostorima ga znaju po tome što je kumovao na svadbi tenisera Bobe Živojinovića i pjevačice Lepe Brene. Ne zna se u kakvim su odnosima kumovi danas, ali je poznato da su na svadbi - koju je pratila čitava Jugoslavija - napravili nezaboravnu atmosferu i da se i dan-danas prepričavaju detalji tog slavlja.

"U Madridu je naš venčani kum Jon Cirjak slavio svoj rođendan. Ako me pitate da li imam u životu nekoga koga toliko volim i poštujem kao čovjeka koji nam je zaista puno pomogao još otkad smo Boban i ja kretali u život, ali i inače, onda je to definitivno Jon. Takođe, on je bio i dugogodišnji Bobin sportski menadžer. Divan je osjećaj kada ste pored takve ljudske veličine. On ima 80 godina, a još veoma aktivno radi. Biti među 150 ljudi za koje je pravio rođendan, biti izabran i biti među zvanicama iz visokog društva iz čitavog svijeta, za mene je bilo veoma emotivno i počastvovana sam", pričala je Lepa Brena prije šest godina poslije slavlja kod Cirjakovih u Madridu.

Zašto Cirjak ne voli Đokovića?

Iako je bio agent Bobi Živojinoviću, ima velike veze sa Srbijom, Jon Cirjak ne voli Novaka Đokovića. Posebno mu je zasmetalo kako se najveći teniser svih vremena ponio tokom pandemije.

"Napravio je fatalnu grešku po pitanju vakcine i narušio je svoj imidž. Želi da bude kao Džon Mekinro ili Ilija Nastase, ali nema potrebnu harizmu za tako nešto", poručio je Cirjak od koga je inače Đoković pokušavao da otkupi i licencu za ATP turnir koji bi se trajno preselio u Beograd, ali u tome nije uspio jer je Rumun bio tvrdoglav.

Inače, Jon Cirjak je jednom prilikom otkrio da ima 35 djece, od čega je 32 vanbračno. U javnosti se nisu pojavila sva njihova imena, vjerovatno zbog rada njegovih advokata i pravnika, ali se očekuje da će svi oni da istupe jednog dana, kada krene borba za njegovo nasljedstvo, s tim da vrijedi istaći da je Cirjak uprkos tome što je blizu 90. godine izuzetno vitalan i sve češće se pojavljuje na događajima.