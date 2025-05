Javno prozivao Novaka Đokovića, pa navijao protiv njega na Rolan Garosu

Jon Cirjak gledao je pobjedu Novaka Đokovića na Rolan Garosu, iako je u prošlosti napadao srpskog tenisera. Od izvještača MONDA sa Rolan Garosa Nemanje Stanojčića.

Novak Đoković rutinski je preskočio prvu prepreku na Rolan Garosu, lako je pobijedio Mekenzija Mekdonalda (6:3, 6:3, 6:3). Nije bilo nikakve dileme oko pobjednika ni u jednom momentu, a na tribinama je bio i čovjek koga mnogi nisu prepoznali na stadionu "Filip Šatrije". U pitanju je jedan od najbotagijih ljudi na svijetu - Jon Cirjak.

Nekadašnji rumunski teniser, milijarder, došao je na stadion i bio u jednoj od loža. Ono što je moglo da se vidi jeste da je nosio kačket kojim je poslao poruku podrške američkom predsjedniku Donaldu Trampu na kom piše "Učini Ameriku ponovo slavnom".

S obzirom na to kakve izjave je u prošlosti davao za Novaka i da postoji određeni animozitet prema njemu, može da se zaključi da je u ovom meču navijao za njegovog rivala. Za Amerikanca Mekdonalda. Uostalom, njegov kačket dodatno to insinuira. Ako je to zaista bio slučaj, onda je sa stadiona otišao razočaran.

Šta je Brenin kum pričao o Novaku?

Cirjak je inače bio kum na svadbi Lepe Brene i Bobe Živojinovića. A, nije bježao od toga da javno kritikuje Đokovića. Tako ga je žestoko kritikovao po pitanju vakcina. Zasmetalo mu je što je Novak imao drugačiji stav po tom pitanju i što je donio odluku o sopstvenom tijelu.

"Napravio je fatalnu grešku po pitanju vakcine, narušio je svoj imidž. Želi da bude kao Mekinro ili Nastase što su bili, ali nema potrebnu harizmu za tako nešto", rekao je svojevremeno Cirjak i tako direktno udario na najboljeg tenisera svih vremena.

Kako se Cirjak obogatio?

Jon Cirjak je svoju sportsku karijeru završio 1979. godine i od tada je počeo da se bogati. On je poslije teniske karijere u kojoj je uspio da osvoji i 34 titue zapravo je krenuo da zgrće novac kada je otvorio prvu privatnu banku u Rumuniji. Uzeo je solidan novac i od tenisa kada je trenirao sve najveće asove poput Borisa Bekera, Giljerma Viljasa i Marata Safina.

Ipak pošto je njegova firma "Cirijak grupa" zarađivala basnoslovan novac, potpuno je prestao da se bavi sportom. Ova kompanija se sada bavi automobilima, finansijskim uslugama, nekretninama, a jako dugo je bio i predsjednik Olimpijskog komiteta Rumunije. Bio je prvi Rumun na Forbsovoj listi milijardera i te 2007. godine je izjavio da "nije bitno koliko biznismen ima novca, već je bitan pristup koji ima ka tom novcu."

