Đoković ne može da živi bez ovog zelenog diska: Doktor iz Srbije ga osmislio samo za njega, čuva veliku tajnu

Srpski teniser Novak Đoković uvijek je inovativan u načinima oporavka i jako je posvećen svoj mentalnom i fizičkom zdravlju.

Izvor: GQ/Youtube/Printscreen

Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković iznova pronalazi metode i načine da ostane u dobroj formi uprkos godinama i velikim fizičkim naporima. Nije tajna da nije pobornik medicine, već voli da se okrene alternativnim rješenjima kada god ima problema sa povredama ili bilo kakvim poteškoćama koje nosi život profesionalnog sportiste. Jedna stvar bez koje ne može da zamisli život već nekoliko godina je energetski disk koji nosi svuda sa tobom.

U pitanju je zeleni disk sa koncentričnim krugovima koji odašilje energiju. To je jedna od 10 stvari bez kojih najbolji srpski sportista ikada ne može da funkcioniše.

"To je energetski disk, kreira elektromagnetno polje oko sebe i u vezi sa njim postoji jedna vrsta tajne. Kada ga postaviš na određen dio tijela, na primjer stavim ga na stomak, sa čim često imam problema kad sam nervozan ili pod stresom za meč, emituje toplotu, podstiče metaboličke procese ili reguliše zapaljenje", objasnio je Đoković i otkrio da je to izum specijalno kreiran za njega.

Izvor: GQ/Youtube/Printscreen

"Ovo je kreirao doktor iz Srbije koji je takođe inženjer, on je kreirao ovaj disk za mene, imam ih dosta i nosim ih svuda sa tobom, čak i kada letim avionom. Ne treba dugo da bude na određenom dijelu tijela, otprilike 20 ili 30 minuta je dovoljno", ispričao je Đoković.

Meditacija

Novak često upražnjava jogu, a meditacija je njegov beg od stvarnosti i način da se izbori sa mentalnim izazovima.

"Vježbe disanja su mnogo korisnije nego što ljudi misle. Pravi ritam disanja je ključ za razumijevanje i poboljšanje mentalnog, fizičkog i emotivnog u čovjeku. To radim kada želim da nađem mir ili kada se probudim, kako bih dobio dinamičnu energiju. Meditacija nije stvar religije, to je više nešto lično što mi koristi da ostanem zdrav, naročito u savremenom svijetu gdje sve vrvi od informacija i gdje su čula na udaru. Imam tu praksu već deceniju, koristi mi i na terenu i van njega", rekao je Đoković jednom prilikom i pojasnio:

"Rutine su veoma važne, naročito one koje ti pomažu da ostaneš fokusiran i da imaš mirno stanje svijesti, kao i da mozgu dozvoliš da se navikne na pozitivne vibracije".

Dva puta operisan tokom karijere

Vlasnik 24 grend slem titule je povrijedio meniskus na Rolan Garosu 2024. godine i po drugi put u karijeri je morao da se operiše. Mimo svih prognoza već je bio spreman za Vimbldon, a potom je ostvario uspjeh karijere osvojivši Olimpijske igre u Parizu. Naravno da je u oporavku koristio mnoge metode koje drugim sportistima nisu ni poznate. Prethodnu operaciju lakta je jako teško podnio jer je mislio da način na koji vodi računa o svom tijelu može da spriječi povrede teže prirode.

Novak je operisan 2018. godine, a njegova majka Dijana otkrila je šta joj je sin rekao u trenucima nemoći.

"Kada se probudio iz anestezije, rekao mi je da je izdao samog sebe. Objasnila sam mu da je uradio ono što je morao, i da je to neophodno ako želi da nastavi da igra".