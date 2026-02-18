"Legenda se vraća!" Organizatori potvrdili - Đoković stiže u teniski raj!

Najbolji teniser ikada nastupiće na Mastersu u Indijan Velsu početkom marta.

Izvor: CLIVE BRUNSKILL / Getty images / Profimedia

Novak Đoković nastupiće početkom marta na Mastersu u Indijan Velsu!

Da će najbolji teniser u istoriji zaigrati na prvom Mastersu sezone, potvrdili su sami organizatori:

"Legenda se vraća. 20 godina nakon svog debija, Novak Đoković se vraća u teniski raj", napisano je na zvaničnim kanalima.

Srpski teniser, koji je na prvom grend slemu u sezoni stigao do finala, tako će i ove godine imati priliku da osvoji šestu titulu u Kaliforniji. Postao bi prvi kojem je to pošlo za rukom, a prvo mjesto trenutno dijeli sa Rodžerom Federerom, koji je odavno u teniskoj penziji.

Prvu od ukupno pet titula u Indijan Velsu Đoković je osvojio davne 2008. godine, kada je u finalu porazio Mardija Fiša. Na narednu je čekao tri godine, savladavši Rafaela Nadala u borbi za trofej, dok je trofej namijenjen najboljem podizao i 2014, 2015 i 2016. godine.

Prošle godine je, podsjetimo, Novak zaustavljen već u drugom kolu, kada ga je savladao Holanđanin Botik van de Zandshulp.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

(mondo.ba)