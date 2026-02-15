Otkaz zbog "kumovskog sukoba": Saznajemo zašto je Nikolić otpustio trenera koji je bio sa Novakom na meču

Marko Nikolić je odlučio da otpusti trenera Aleksandra Rogića sa kojim je sarađivao u AEK-u iz Atine, pošto je viđen na meču Olimpijakosa i Zvezde u društvu Novaka Đokovića. Iza svega postoji daleko širi problem.

Srpski trener Marko Nikolić odlučio je iznenada da raskine saradnju sa Aleksandrom Rogićem, dugogodišnjim pomoćnikom u stručnom štabu koji je sa njim ljetos došao u AEK, dok su prethodno radili zajedno i u CSKA iz Moskve i Šababu iz Ujedinjenih Arapskih Emirata.

Sve se dogodilo pošto je Rogić snimljen kako u društvu Novaka Đokovića prati meč Olimpijakosa i Crvene zvezde u dvorani "Mira i prijateljstva" u Pireju, a što unaprijed nije prijavio Marku Nikoliću. U prvi mah činilo se da je nepopularna odluka donesena zbog tajnovitosti - ili zbog rivalstva koje imaju AEK i Olimpijakos - međutim MONDO otkriva i ekskluzivne detalje iz Grčke koji nisu bili poznati srpskoj javnosti do sada.

Zašto je Nikolić otpustio Rogića?

Grčki novinar Hristos Konstantinidis sa uticajnog portala "Sport Dog" kaže za MONDO da je svuda objavljena informacija da je Aleksandar Rogić "platio" zbog toga što je gledao meč Olimpijakosa i Crvene zvezde, i o tome nije obavijestio Marka Nikolića, ali da se mora sagledati "šira slika".

Navijači Crvene zvezde i Olimpijakosa su "pobratimljeni", dok je AEK veliki rival Olimpijakosa, tako da je neprihvatljivo bilo da trener gleda utakmicu u dvorani "Mira i prijateljstva". Navijači su jedva oprostili Luki Joviću to što je kao tinejdžer imao fotografiju u opremi Olimpijakosa.

"Važno je napraviti korak unazad i sagledati širu sliku kako bi se razumio širi kontekst i atmosfera koja trenutno vlada u Grčkoj. AEK, koji je prvi na tabeli grčke Superlige, u nedjelju igra veoma važnu utakmicu u Solunu protiv PAOK-a. PAOK je treći, tri boda iza (45), ali ima i meč manje. Pobjedom bi AEK mogao da poveća prednost u borbi za titulu, iako će se šampion na kraju odlučiti u plej-ofu. To znači da meč na Tumbi nema strogi karakter 'biti ili ne biti'. Neriješeno ne bi nužno naškodilo nijednoj ekipi. Ipak, to je i dalje veoma važna utakmica, posebno ako se ima u vidu da je PAOK već u prvom međusobnom susretu savladao AEK 2:0, i to na njihovom stadionu. Taj rezultat u AEK-u nisu zaboravili, što se vidi i iz izjava ključnih ljudi u klubu...", priča nam Hristos Konstantinidis i dodatno pojašnjava:

"Prošle nedjelje, međutim, dogodili su se dodatni incidenti koji se jasno povezuju sa smjenom Aleksandra Rogića. Vlasnik AEK-a Marios Iliopoulos pojavio se pred Fudbalskim savezom Grčke kako bi odgovorio na izjave koje je dao posijle burnog derbija završenog rezultatom 1:1 protiv Olimpijakosa. U toj utakmici Olimpijakos je došao do boda i to zahvaljujući penalu dosuđenom u 15. minutu nadoknade, poslije VAR intervencije. Atmosfera je, kao što se može pretpostaviti, eksplozivna", objašnjava stručnjak za prilike u Grčkoj.

Kako je fotografija napravila haos?

Στα πανηγύρια πρώτος ο Μάριος...

Το μακρινό 2012 με την κούπα του Θρύλου!

Βένγκα Βένγκα...#OlympiacosFCpic.twitter.com/3ZUhZyURyD — NISIOS 7⚪ (@olympiacoseven)February 12, 2026



"Tokom svog saslušanja, Iliopoulos je zauzeo konfrontirajući ton. Napao je predsjednika Fudbalskog saveza Grčke, inače bivšeg funkcionera PAOK-a, francuskog glavnog sudiju Stefana Lanoja, sudiju derbija Danija Makelija i aludirao na pokušaje Olimpijakosa da utiče na odluke ili promijeni rukovodstvo Saveza. Nakon njegovih izjava, Olimpijakos je saopštio da će preduzeti pravne korake protiv Iliopoulosa, optužujući ga da je tokom saslušanja iznio 'vulgarnu i klevetničku retoriku koja je potom procurila u medije'", iznosi nam Konstantinidis "prljav veš" iz Grčke.

"Tenzije su dodatno porasle sredinom nedjelje kada je list 'Ta Nea', inače u vlasništvu predsjednika i vlasnika Olimpijakosa Evangelosa Marinakisa, objavio fotografiju vlasnika AEK-a Mariosa Iliopoulosa, iz 2012. godine, kako proslavlja titulu Olimpijakosa iz te sezone. U to vrijeme, Marios Iliopoulos nije imao nikakve veze sa AEK-om. Međutim, bio je povezan sa Marinakisom, koji je preuzeo Olimpijakos 2010. godine, i njih dvojica su takođe kumovi".

Rogić je kolateralna šteta

Zbog toga se situacija u Grčkoj dodatno zaoštrila i može se, između redova, pročitati da je Aleksandar Rogić u nezgodno vrijeme otišao na utakmicu Olimpijakosa - dok traje sukob kumova.

"Objavljivanje fotografije je jasno bio pokušaj oblikovanja javnog mnjenja među navijačima AEK-a u vezi sa Iliopoulosom, koji je klub preuzeo ljeta 2024. AEK je reagovao nazivajući potez 'smiješnim', naglašavajući da 'ono što AEK znači Mariosu Iliopoulosu je nešto što su navijači osjetili i doživjeli tokom poslednje godine i po i što će nastaviti da osjećaju. Jeftine trikove jeftinih ljudi to ne dotiče. Čišćenje grčkog fudbala je već u toku...', naglašava novinar iz Grčke i zaključuje:

"Kao što se može razumjeti, otkaz za Rogića u ovom napetom okruženju nije slučajan - pogotovo imajući u vidu da su procurile fotografije sa meča Olimpijakosa i Crvene zvezde. Po mom mišljenju, odluka AEK-a da ga smijeni bila je preventivna, donesena prije nego što bi drugi mediji mogli da to označe kao problem. Ipak, tajming - pred važnu utakmicu protiv PAOK - postavlja pitanja o strategiji komunikacije iza te odluke. Možda će naredni dani dati odgovor na pitanje šta se još tačno dogodilo u ovom slučaju".

Rogić je bio svojevremeno asistent u stručnom štabu Srbije pod vođstvom Radomira Antića i to kao najmlađi član stručnog štaba u istoriji Srbije i Jugoslavije, sa samo 27 godina. Ujedno, bio je sa 29 godina i najmlađi trener koji je učestvovao na Svjetskom prvenstvu u Južnoj Africi kao deo Antićevog tima u Srbiji.

Poslije toga je pomagao Goranu Stevanoviću na mjestu selektora Gane, bio je asistent i Vladimiru Vermezoviću u Partizanu, a vratio se u nacionalni tim u mandatu Dika Advokata, a poslije toga je 2015. bio asistent Radomiru Antiću i Kini. Bio je i predavač u trenerskoj školi FSS, samostalno je trenirao Talin, Levadiju, Arku iz Gdinje, U-19 i U-20 reprezentaciju Srbije, dok je potom od Emirata pratio Marka Nikolića.

Minule jeseni je bio i u stručnom štabu Veljka Paunovića kada je preuzeo Srbiju i očekuje se da ostane u timu i u narednom periodu.

