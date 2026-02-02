logo
"Gađenje i muka, ljudi iz Srbije su mi pisali da smo opljačkani": Marko Nikolić bijesan poslije Olimpijakosa

"Gađenje i muka, ljudi iz Srbije su mi pisali da smo opljačkani": Marko Nikolić bijesan poslije Olimpijakosa

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Marko Nikolić bio je bijesan poslije remija njegovog AEK-a i Olimpijakosa zbog spornih sudijskih odluka.

Marko Nikolić bijesan poslije utakmice AEK Olimpijakos Izvor: Belga / ddp USA / Profimedia

Derbi kola odigran je u Atini i AEK je remizirao sa Olimpijakosom (1:1). Meč prepun tenzije, spornih sudijskih odluka i haosa na terenu. Poslije svega što se dogodilo srpski stručnjak Marko Nikolić pričao je o svemu što se desilo na terenu. Njegov tim je vodio sa 1:0 golom Barnabasa Varge iz 59. minuta, ali je Mehdi Taremi izjednačio iz penala koji je izveden u 16. minutu nadoknade.

"Osjećam gađenje i muku, to je glavni osećaj posle meča. Tri detalja su prelomila. Prvi - trebalo je da bude crveni karton za Podensa zbog udaranja Rote. Drugi - prilike koje smo imali poslije gola, šut Luke Jovića je odbranio golman, pa je Pineda pogodio stativu. Treći - ono što se dogodilo u samoj završnici bilo je sve osim penala. Zato je tu osjećaj gađenja koji nas tjera na povraćanje. Pričali smo o tome u svlačionici, biće još derbija i pokazaćemo koliko nam je stalo", rekao je Nikolić na konferenciji za medije.

AEK Olimpijakos 1:1
Izvor: YouTube/Yellow Black vibes

Ne može da shvati zašto je Olimpijakos dobio penal u nadoknadi.

"Pitali smo šta VAR provjerava, rekli su nam da se gleda igranje rukom. Gledali su sve toliko dugo, nešto su pronašli, nešto šđto uopšte nije značajno. Zato smo razočarani i bijesni. Nema puno smisla da se analizira sve ovo. Naglasio sam već koje su tri tačke bile bitne, igrali smo protiv tima koji je dobio Ajaks i Leverkuzen u Ligi šampiona i detalji odlučuju ovakve mečeve."

"Ljudi iz Srbije su mi pisali da smo opljačkani"

Izvor: Yannis Halas / imago sportfotodienst / Profimedia

Objasnio je srpski stručnjak da je dobio dosta poruka iz Srbije poslije meča.

"Pisali su mi ljudi iz Srbije, dobio sam desetine poruka u kojima pišu o pljački i sramoti. Nije prvi put da nam se ovako nešto događa, možda neće biti ni posljednji. Teško nam je, ali je u tome i draž. Naš posao nije da plačemo sada, već da nastavimo da se borimo."

"Želim nešto bitno da kažem"

Na samom kraju konferencije Marko je uputio saučešće nastradalima u tragediji u kojoj su poginuli navijači PAOK-a u Rumuniji.

"Dopustite mi da završim sa onim što sam spomenuo prije meča. Želim da izjavim saučešće porodicama ljudi koji su poginuli u Rumuniji i PAOK-u. Ljudski život je na prvom mjestu", završio je Marko Nikolić.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

