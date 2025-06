Vladan Milojević poslao poruku Marku Nikoliću: "Dobar je čovjek, iskusan je da sam vidi"

Trener Crvene zvezde poslao je poruku Marku Nikoliću nakon što je preuzeo AEK.

Izvor: Dušan Milenković/ATA images/Vladimir Astapkovich / Sputnik / Profimedia

Trener Crvene zvezde Vladan Milojević poslao je poruku bivšem treneru Partizana Marku Nikoliću i čestitao mu je to što je preuzeo AEK iz Atine, njegov bivši tim.

"I lično sam mu čestitao, Marko je dobar čovjek i kvalitetan trener, AEK je veliki klub. Dovoljno je on iskusan da sam vidi sve to. Želim mu puno sreće", kazao je on na početku priprema za novu sezonu.

Nekadašnji treneri "vječitih", koji se nisu sretali u derbijima Zvezde i Partizana, u veoma su dobrom odnosu. Milojević je ostavio značajan trag u Grčkoj, gdje je 10 godina bio igrač i živio je u Atini i kao fudbaler Panatinaikosa i Apolon Smirne, a potom je bio trener Panioniosa, kluba iz predgrađa Atine, kao i AEK-a. Na klupi na kojoj je sada Nikolić sjedio je 2021. godine.

Marko Nikolić upoznaće dobro glavni grad Grčke nakon što je prošle sezone radio u CSKA iz Moakve, a tim klubom osvojio Kup Rusije i završio kao trećeplasirani sezonu u Premijer ligi. AEK je prošle sezone bio četvrti u grčkom prvenstvu i igraće u kvalifikacijama za Ligu konferencije.

