Novak Amerikancima bacio rukavicu u lice: Poklonio se ljepotici koju cijela SAD mrzi i vrijeđa

Novak Đoković se poklonio sjajnim rezultatima Kineskinje Ajlin Gu, trenutno najomraženije sportiskinje u cijeloj SAD.

Ni do sada Amerikanci nisu previše voljeli Novaka Đokovića, ali njegova nova objava na društvenim mrežama im se tek neće svidjeti. Znamo da je Novak bio na Zimskim olimpijskim Igrama i aktivno pratio takmičenja, a sada je izrazio divljenje za još jednu šampionku.

I dok je cijela Amerika oduševljeno posmatrala kako se Novak divi američkom klizaču ruskog porijekla Iliji Malininu, teško da će sa naklonošću gledati ovaj post posvećen velikoj Ajlin Gu.

Pogledajte kako je Novak čestitao Ajlin nove uspjehe na ZOI:

Na čemu je Novak čestitao?

Ajling Gu se bavi skijanjem slobodnim stilom i na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Kortini d'Ampeco je osvojila dva srebra. To je sjajan rezultat, mada je za 22-godišnju Kineskinju neuspjeh jer je prije četiri godine u Pekingu pomela konkurenciju i uzela je dva zlata i jedno srebro. A šta je problem sa njom? Pa to što nastupa za Kinu. Zbog toga su joj čak smislili i nadimak - Genocidna barbika.

"Izdajnica koja se zbog komunizma odrekla slobode"

"Kriva za izdaju: Srebrna medalja Ajlin Gu na Olimpijskih igrama je uprljanja sa kineskim državljanstvom", pisao je američki sajt "Rezonejt", a razlog za to je činjenica da je nakada Ajlin nastupala za SAD. Rođena je u Americi, otac joj je Amerikanac, a majka Kineskinja koja je došla na školovanje na Stenford. Dok Amerika recimo slavi Alisu Liju, američku šampionku u umjetničkom klizanju kineskog porijekla, Ajlin Gu je razapeta.

Ona je 2019. godine počela da se takmiči pod zastavom Kine i postala je superzvijezda u zemlji svoje majke. U Kini je zovu "Snježna princeza", a iako je odrastala i u Kini i u Americi, javnost u SAD ju je sada razapela.

"Otkako sam bila mala uvijek sam govorila da sam Amerikanka, ali kada sam u Kini onda sam Kineskinja. Čuvam prijatelje sa obje strane i to je najbolji način da im pokažem drugu kulturu", rekla je Gu. A na njenu "izdaju" najviše je reagovao naturalizovani američki državljanin - Enes Kanter.

Izvor: Profimedia/Instagram/eileen_gu_/printscreen

"Ajlin Gu je izdajnica. Ona je rođena u Americi, dorasla je u Americi, živi u Americi i odlučila je da se takmiči protiv svoje države za najvećeg kršitelja ljudskih prava na svijetu Kinu. Stvorila je svoju slavu u slobodnoj zemlji, a zatim izabrala da predstavlja autoritarni režim dok dobija novac od grupa koje imaju svoje logore. Kada se priča o ljudskim pravila, ona nestane. To nije neutralnost, to je izbor. Izabrala je da predstavlja zemlju odgovornu za smrti desetina miliona sopstvenih ljudi koja trenutno ima koncentracione logore umjesto zemlje u kojoj je rođena i koja joj je dala priliku. Ne treba da ima priliku da uživa prava u Americi dok je PR Komunističke partije Kine. To što je izabrala da promoviše KKP na svjetskoj sceni znači da je uzgubila moralno pravo na Ameriku. Izabrala je komunizam umjesto slobode", napisao je Enes Kanter u još jednom od svojih čestih ispada na tviteru.

Šta su drugi rekli?

Kineski mediji kažu da je ona "idol cijelog svijeta", a navodi se da zarađuje 23.000.000 dolara godišnje i da je jedna od najplaćenijih sportistkinja na svijetu. I dok je olimpijac Hanter Hes na ZOI u Italiji rekao da su mu "pomiješana osjećanja" kada predstavlja SAD dok se dešavaju ubistva građana na ulicama od strane ICE-a (na šta mu je Donal Tramp rekao da je "pravi gubitnik), američka javnost se pita da li Gu kritikuje Si Đipinga za "genocid, ropstvo i hapšenje disidenata" kako je to napisao Met Vitlok.