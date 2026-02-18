logo
"Noga mi je i dalje u dijelovima, nije samo slomljena": Lindzi se javila iz kreveta, Novak je podržao

"Noga mi je i dalje u dijelovima, nije samo slomljena": Lindzi se javila iz kreveta, Novak je podržao

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
Lindzi Von imala je potresnu objavu poslije povratka u Ameriku, a podršku joj je pružio i Novak Đoković na društvenim mrežama.

Lindzi Von se vratila u Ameriku poslije povrede Izvor: Printscreen/Instagram/LindseyVonn/Youtube/Saudi On Demand/printscreen

Lindzi Von konačno se vratila kući u Ameriku. Sjajna skijašica doživjela je tešku povredu na Zimskim olimpijskim igrama i u Italiji je imala četiri operacije. Kod kuće će imati najmanje još jednu, a prije svega toga se oglasila na društvenim mrežama.

"Moja noga je i dalje u dijelovima, ali sam konačno kući. Od intenzivne njege, preko ambulantnih kola, aviona, pa novih ambulantnih kola i opet u bolnicu. Hvala medicinskom stafu što su mi pomogli da dođem kući", počela je Lindzi Von svoju potresnu objavu.

Nastavila je da objašnjava šta je dalje čeka i priznala da tek sada shvata neke stvari.

"Ozbiljno se radujem sljedećoj operaciji, tada će da mi izvade fiksator iz noge i moći ću da je pomjeram sve više. Moja povreda je mnogo ozbiljnija od samo slomljene noge. Još uvijek pokušavam to da shvatim što znači da me čeka dug put. Obavještavaću vas više o tome u narednim danima. Kao i uvijek, hvala vam na ljubavi i podršci", dodala je Lindzi.

Njenu objavu je lajkovao i Novak Đoković koji je nastavio javno da joj pruža podršku u njenoj borbi.

