"Ležim praktično nepokretna, moram opet na operaciju": Dramatična poruka Lindzi Von iz bolnice

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Američka skijašica u emotivnom obraćanju govorila o svom oporavku od teške povrede

Lindzi Von Ležim praktično nepokretna, moram opet na operaciju Izvor: Instagram/lindseyvonn

Najbolja američka skijašica svih vremena Lindzi Von (41) oglasila se iz bolnice u Italiji, gdje prolazi kroz hirurške zahvate poslije teškog preloma potkoljenice. Povrijeđena skijašica, koja je polomila nogu koja je već bila teško povrijeđena u momentu njenog nastupa, rekla je da će u subotu biti podvrgnuta još jednoj operaciji, pa da bi poslije toga mogla kući - na još jednu operaciju.

"Hej ljudi, hoću da vam javim najnovije informacije. Hvala vam svima koji ste mi slali cvijeće, pisma, lutke ajkule, plišane životinje, bilo je to nevjerovatno i mnogo mi je pomoglo. Provela sam baš teških nekoliko dana u bolnici. Sada se konačno osjećam kao da sam opet to ja, ali ispred mene je dug put. Sutra imam još jednu operaciju i ako to prođe dobro, onda bih mogla da izađem i da odem nazad kući. Poslije toga biće mi potrebna još jedna operacija...", rekla je ona.

"Tako stoje stvari u ovom trenutku, ostajem u bolnici, praktično nepokretna, ali imam mnogo prijatelja i članova porodice koji dolaze da mi donesu poruke, cvijeće. Osoblje je ovdje nevjerovatno i osjećam se srećnom jer imam toliko ljudi koji mi pomažu da prođem kroz ovo. Svima sam zahvalna i pružam veliku podršku američkim sportistima, pruža mi veliku radost da navijam za njih odavdje", dodala je Lindzi Von.

Lindzi Von dobija poruke podrške sa svih strana svijeta i svi joj žele brzi oporavak. Nastupila je na ZOI ovog februara nakon veoma uspešnog povratka skijanju poslije transplatacije kolena 2024. godine. Nažalost, devet dana pred Igre doživjela je tešku povredu - kidanje ukrštenog ligamenta koljena i medicinski stručnjaci su našli direktnu vezu te povrede sa prelomom zbog kojeg je već danima hospitalizovana.

Sa druge strane, Amerikanka odbacuje tvrdnje da je ranija povreda bila uzrok preloma.

"Moji (pokidani) ukršteni ligamenti i ranije povrede nisu imale nikakve veze sa ovim padom", rekla je ona u jednom od prvih obraćanja iz bolnice.

