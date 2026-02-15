Milioni slušaju novo obraćanje Lindzi Von: Nemojte biti tužni, vratiću se...

Amerikanka Lindzi Von sanja kako ponovo staje na skije.

Izvor: lindsey vonn/X/Printscreen

Legendarna američka skijašica Lindzi Von i dalje se nalazi u bolnici u Italiji nakon stravičnog pada na Zimskim olimpijskim igrama. Ona je podvrgnuta četiri operacije noge i uskoro će biti transportovana u domovinu. U poruci javnosti zahvalila se svima na lijepim željama i podršci i poslala optimističnu poruku:

"Molim vas, nemojte biti tužni. Vožnja je bila vrijedna pada. Kad noću zatvorim oči, nemam za čime da žalim, a ljubav koju osjećam prema skijanju ostaje. I dalje se radujem trenutku kada ću ponovno stajati na vrhu planine. I hoću".

Ček je postojala bojazan da Von amputiraju nogu, ali slavna Amerikanka ostaje pozitivna nakon jednog od najtrežih padova na Olimpijskim igrama. Još jednom je poručila da je svjesno rizikovala i da se ni najmanje ne kaje...

"Operacija je danas dobro prošla! Srećom, konačno ću moći da se vratim u SAD! Čim se vratim, daću vam više informacija o svojoj povredi... Ali do tada, dok sjedim ovdje u krevetu i razmišljam, imam nekoliko misli koje bih željela da podijelim sa vama. Čitala sam mnogo poruka i komentara u kojima ljudi kažu da ih je ovo što mi se dogodilo rastužilo. Molim vas, nemojte biti tužni. Empatiju, ljubav i podršku prihvatam otvorenog srca, ali molim vas bez tuge ili saučešća. Nadam se da će vam ovo umjesto toga dati snagu da se nastavite da se borite jer to je ono što ja radim i što ću uvijek nastaviti da radim".

A little update from me…❤️ thank you for all the love and support. Helps me so muchpic.twitter.com/ui0lfSS064 — lindsey vonn (@lindseyvonn)February 13, 2026

Neposredno pred početak Zimskih olimpijskih igara doživjela je povredu prednjih ukrštenih ligamenata, ali nije željela da odustane od svog sna. Trebalo je to da bude njen oproštaj, ali sve se pretvorilo u pravi horor.

"Kada razmišljam o svom padu, nisam stajala na startu nesvjesna mogućih posljedica. Znala sam šta radim. Odabrala sam da preuzmem rizik. Svaki skijaš na startu preuzeo je isti rizik. Jer čak i ako si najjača osoba na svijetu, planina uvek drži karte u svojim rukama."

Uprkos tome što je Lindzi optimistična, prognoze ljekara nisu najbolje. Pitanje je da li će više ikada stati na skije, ali sve zavisi od njenog individualnog oporavka.

