Lindzi Von objavila fotografiju iz bolnice, gomila fiksatora na koljenu

Legendarnu skijašicu čeka dug oporavak nakon teške povrede na Zimskim olimpijskim igrama.

Izvor: Instagram/lindseyvonn

Legendarna američka skijašica Lindzi Von objavila je fotografiju iz bolnice u Trevizu gdje je podvrgnuta nekoliko operacija poslije stravičnog pada na Zimskim olimpijskim igrama. Odmah je svima zapao za oko metalni fiksator koji joj je pričvršćen za koljeno, a sada je poznato šta je zapravo problem i koja je njegova uloga.

Von je hitno prebačena helikopterom sa staze i tako završila nastup na ovom velikom takmičenju. Postoje prognoze da bi mogla da se vrati za godinu dana, ali sada je rano govoriti o tome.

Doktor Beniš koji je angažovan u njemačkom skijaškom Savezu objasnio je koja je funkcija metalnih šipki koje se vide na fotografiji koju je Von objavila.

"Na ovaj način meka tkiva su prvo oslobođena pritiska, a u drugom koraku je primijenjen spoljni fiksator kako bi se kosti vratile u ispravan položaj", rekao je njemački doktor i dodatno pojasnio:

"Ovo podrazumijeva metalni okvir koji je fiksiran za kost iznad i ispod preloma pomoću poprečnih šipki. Uzdužna veza sa spoljne strane noge povezuje ove šipke, čime se stabilizuje prelomljeno područje."

Doktor Beniš koji je specijalista za ovakve povrede dalje objašnjava: "Ili ga pravilno postavite tako da se fragmenti kostiju zacijele zajedno, ili se meka tkiva i krvni sudovi bar dovoljno oslobađaju pritiska da se oštećene strukture ponovo sastave i fiksiraju za kost, poput slagalice."

Lindzi Von previše rizikovala

Von je pokidala prednji ukršteni ligament lijevog koljena u padu tokom Svjetskog kupa, ali je upkos povredi željela da nastupi na Zimskim olimpijskim igrama koje je najavila kao oproštajne. Još uvijek nije poznato da li je pretrpjela još neka oštećenja ligamenata.

"U hitnim slučajevima poput ovog, povrede ligamenata su potpuno sekundarne. Ako pogledate položaj noge nakon pada, možete vidjeti da nije onakav kakav bi trebalo da bude. Prvi prioritet je ispraviti nogu. Zatim se brinete o mekim tkivima i krvnim sudovima", kaže njemački doktor i dodaje:

"Kada je u pitanju operacija traume, ona je u veoma dobrim rukama u Evropi. Možda će biti potrebni i neurohirurzi ili vaskularni hirurzi. Sve to mora biti dostupno", zaključio je specijalista.

Oglasila se iz bolnice

Velika šampionka se ne kaje što je rizikovala i spremna je za težak oporavak. "Danas (srijeda) imala sam treću operaciju i bila je uspješna. Danas riječ 'uspjeh' ima potpuno drugačije značenje od onog prije nekoliko dana. Napredujem i iako ide sporo, znam da će biti OK. Zahvalna sam svima - neverovatnom medicinskom osoblju, prijateljima, porodici, svima koji su bili uz mene. Takođe, hvala i na divnim izlivima ljubavi od ljudi sa svih strana sveta. Uz to, ogromne čestitke mojim kolegama iz reprezentacije i svima u američkom timu koji se takmiče i inspirišu me, dajući mi nešto za šta mogu da navijam", napisala je ona na Instagramu.