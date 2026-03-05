logo
"Ranije nisam mogao da se vežem za neki klub": Lesor progovorio o velikoj promjeni u karijeri

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
Bivši košarkaš Partizana Matijas Lesor govorio je o dugočekanom povratku na parket

Matijas Lesor o Panatinaikosu Izvor: MN PRESS

Francuski košarkaš Matijas Lesor uskoro bi mogao da se vrati na teren. Ljekarsko osoblje i klub kao datum povratka najavili su 15. mart i susret Panatinaikos - AEK. Dok se pripremamo za povratak jednog od najboljih centara Evrolige, Lesor je govorio o očekivanjima navijača kad ga ponovo budu vidjeli u zelenom dresu, a posebno je istakao značaj porodice zbog koje se promijenio. 

"Samo Bog zna kako se osjećam. Nadam se da neću odigrati loše. Zamislite samo da poslije toliko dugog čekanja da ponovo zaigram i budem slab na terenu. Da mi navijači na početku skandiraju ime, a na kraju me isprate zvižducima. Samo želim da izađem na teren i igram. Svi čekaju da vide kako će to izgledati, zato ne smijem da budem loš. U prve dvije utakmice planiram da više razigravam saigrače i vidim kako će sve da funkcioniše", rekao je Matijas Lesor.

Lesor kaže da se u Panatinaikosu osjeća kao kod kuće. "Ranije nisam morao da se vežem za neki klub, bio sam slobodan. Ali sada, kada imam suprugu i dijete, stvari su drugačije. Nije lako seliti se svake godine. Želio sam sredinu u kojoj mogu da ostanem duže i zato je Panatinaikos pravi klub za mene", rekao je bivši igrač Partizana.

Francuz je priznao i da ga je period oporavka od povrede donekle promijenio. "Nisam ista osoba na terenu i van njega. Van terena sam običan čovjek i volim kada me ljudi tako posmatraju. Ne volim kada me gledaju samo kao košarkaša, to umije da bude naporno. Supruga me je podstakla da budem aktivniji na društvenim mrežama i da više pokazujem porodicu, iako inače volim da privatne stvari zadržim za sebe. Ipak, to je bio lijep period da ljudi vide i drugu stranu moje ličnosti", zaključio je Matijas Lesor.

