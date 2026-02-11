logo
Matijas Lesor ironičnim komentarom odgovorio Mišku Ražnatoviću

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
Francuski košarkaš Matijas Lesor na ironičan način odgovorio Mišku Ražnatoviću.

matijas lesor odgovorio misku raznatovicu Izvor: MN PRESS

Poznati srpski agent Miško Ražnatović ispričao je u emisiji "Indirektno kod Milana i Popa" na Una TV da je morao da prekine saradnju sa Matijasom Lesorom zbog problema u komunikaciji. Preciznije, Ražnatović je ispričao da su se rastali zbog toga što je Lesor prvo rekao svom bivšem agentu da mu "završi transfer u Partizan", a potom kada je sve bilo dogovoreno pozvao ga je i rekao da se posvađao sa majkom i da se pogrešno izrazio, da je htio zapravo u Zvezdu.

Nije dugo trebalo da se ova izjava Miška Ražnatovića prenese do Grčke, tako da je Matijas Lesor - koji je trenutno povrijeđen i ne igra za Panatinaikos - na ironičan način odgovorio svom nekadašnjem zastupniku.

Izvor: Instagram/Thiaslsf

"Srećom se nisam svađao sa mamom prethodne noći, inače bih pomiješao SEF (dvoranu Olimpijakosa) i OAKU (dvorana Panatinaikosa)", napisao je Lesor na Instagramu uz snimak iz automobila, pa je jasno da je u pitanju aluzija na Ražnatovićevu izjavu.

Šta je tačno izjavio Miško Ražnatović?

Lesor je tog ljeta 2021. godine vagao da li da dođe u Partizan ili Zvezdu, a onda je poslije nesuglasica došlo do prekida saradnje i odlaska Francuza u Makabi, pa nekoliko mjeseci kasnije ipak u crno-bijeli tabor: "Ovo još niko u životu nije čuo. Matijas Lesor je moj igrač, u Americi sam. Rekao sam mu da ima nevjerovatnu situaciju - ponudu od Zvezde i Partizana, Partizan u Evrokupu nudi više novca, Zvezda u Evroligi manje novca. Kaže mi 'Važi, razmisliću'. I kaže mi 'Hoću u Partizan'", prisjetio se Miško Ražnatović u pomenutoj emisiji i dodao:

"Nema neke logike, javim Saviću, stigne ugovor, pošaljem ugovor, javim Lesoru. Nema ga cijeli dan, javi se onda i kaže mi 'Miško, ne znam kako da ti kažem, bio sam u velikoj svađi sinoć sa mamom, rekao sam ti 'Partizan', a mislio sam na Zvezdu".

"Rekao sam mu 'Matijas, ako te na ugovor koji je Partizan poslao i potpisao tebe potpišem u Zvezdu, direktno sam neprijatelj za sva vremena. Ljudi će smatrati da sam uzeo ugovor da bih dobio tamo bolje uslove. Gotivim te i dobar si igrač, ali moram da te otpustim i ne zastupam te više'. Mogu da se zakunem u bilo šta, ali neću da prolazim kroz bilo šta. Našao je drugog agenta, otišao u Makabi na tri mjeseca, tamo se povrijedio Žižić, moj igrač. Poslije toga se našao na tržištu, došao u Partizan, zavolio je to...", zaključio je Ražnatović.

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:16
Delije izvizdale Matijasa Lesora
Izvor: Mondo/Jelena Bijeljić
Izvor: Mondo/Jelena Bijeljić

(MONDO)

Tagovi

Matijas Lesor Miško Ražnatović

