Da li je Kristijano Ronaldo napustio Rijad? Mediji bruje o odluci Porugalca, ovo su detalji

Svjetski mediji pokušavaju da daju odgovor na pitanje da li je Kristijano Ronaldo napustio Rijad?
Nedavno se pojavila vijest da je jedan od najboljih fudbalera svih vremena Kristijano Ronaldo napustio Sudijsku Arabiju. Međutim, španski mediji tvrde da je Portugalac ostao u Rijadu.
Engleski mediji tvrde da je Ronaldo, zbog bezbjednosti porodice, riješio da napusti Rijad. Navodno je privatnim avionom krenuo iz Rijada put Španije. Vijest o Ronaldovom napuštanju do detalja je praćena, pa se tako navodi da je Portugalac poslije sedam sati leta sletio u Madrid i njegov let, navodno, je bio najpraćeniji u tom momentu.
| BREAKING: Cristiano Ronaldo’s £61m private Bombardier Global Express jet departed Saudi Arabia overnight as bombs struck the US embassy in Riyadh.— CentreGoals. (@centregoals)March 3, 2026
Flight tracking shows the near seven hour trip ended in Madrid.
[@TheSun]pic.twitter.com/q5b5TOFggu
S druge strane, oglasio se i španski As. Prema navodima ovog medija, Ronaldo nije napustio Rijad. Fudbaler je ostao u Saudijskoj Arabiji, gdje se trenutno oporavlja od povrede.
Porodica fudbalera, kao i on, nisu se dosad oglasili, te istina o napuštanju Rijada i dalje nije poznata.