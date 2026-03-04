logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Da li je Kristijano Ronaldo napustio Rijad? Mediji bruje o odluci Porugalca, ovo su detalji

Da li je Kristijano Ronaldo napustio Rijad? Mediji bruje o odluci Porugalca, ovo su detalji

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Svjetski mediji pokušavaju da daju odgovor na pitanje da li je Kristijano Ronaldo napustio Rijad?

je li Kristijano Ronaldo napustio Saudijsku Arabiju Izvor: Ellan Mad/Nexpher via ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

Nedavno se pojavila vijest da je jedan od najboljih fudbalera svih vremena Kristijano Ronaldo napustio Sudijsku Arabiju. Međutim, španski mediji tvrde da je Portugalac ostao u Rijadu.

Engleski mediji tvrde da je Ronaldo, zbog bezbjednosti porodice, riješio da napusti Rijad. Navodno je privatnim avionom krenuo iz Rijada put Španije. Vijest o Ronaldovom napuštanju do detalja je praćena, pa se tako navodi da je Portugalac poslije sedam sati leta sletio u Madrid i njegov let, navodno, je bio najpraćeniji u tom momentu.

S druge strane, oglasio se i španski As. Prema navodima ovog medija, Ronaldo nije napustio Rijad. Fudbaler je ostao u Saudijskoj Arabiji, gdje se trenutno oporavlja od povrede.

Porodica fudbalera, kao i on, nisu se dosad oglasili, te istina o napuštanju Rijada i dalje nije poznata.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Kristijano Ronaldo Saudijska Arabija

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC