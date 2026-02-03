Zašto štrajkuje Kristijano Ronaldo?

Kristijano Ronaldo pati jer i dalje nije uspio da osvoji titulu u Saudijskoj Arabiji, dok se njegovi protivnici pojačavaju.

Izvor: Brian Lawless / PA Images / Profimedia

Kristijano Ronaldo odbio je da igra za svoj Al Nasr protiv Al Rijada u ligi Saudijske Arabije pošto ne samo da je izuzetno ljut na klub, nego i na čitavu državu. Preciznije, Kristijano Ronaldo ima problem sa Fondom za javna ulaganja Saudijske Arabije (PIF) koji upravlja sa četiri najveća kluba - i smatra da namjerno njegov Al Nasr pokušavaju da oštete.

O čemu se radi? Ronaldo je ljut jer je Al Hilal - prvi kandidat za titulu - uspio da dovede pojačanja u vrijednosti od čak 90 miliona evra tokom zime, dok njegovom Al Nasru niko od ozbiljnih igrača nije stigao.

Izvor: Fayez NURELDINE / AFP / Profimedia

Između ostalog, Al Hilal je doveo talentovanog napadača Kadera Meitu (18) iz Rena za 30 miliona evra, a još više "boli" Ronalda što je Karim Benzema prešao u Al Hilal za 25 miliona evra. Benzema je prije toga igrao za Al Itihad, još jedan klub koji finansira direktno PIF, ali nije bio zadovoljan i tražio je da promijeni sredinu, pa je pronađeno kompromisno rješenje da pojača Al Hilal koji je svakako najuspješniji klub od kada su krenule ozbiljne investicije u Saudijskoj Arabiji.

Interesantno je da je ljetos i Ronaldu nuđeno da pređe u Al Hilal, kako bi igrao na FIFA Svjetskom klupskom prvenstvu, međutim to je odbio i ostao je u Al Nasru da se bori za titulu, a čini se da će mu i ove godine izmaći - iako takođe ima strašan tim na okupu i tu su igrači poput Žoaa Feliksa, Sadija Manea, Injiga Martineza i drugih...

Šta još hoće Kristijano Ronaldo?

Izvor: Brian Lawless, PA Images / Alamy / Profimedia

Utisak je da je Saudijska Arabija obezbijedila sve što je potrebno Kristijanu Ronaldu - počevši od najvećeg ugovora na svijetu - samo ne može da osvoji šampionsku titulu za njega, a nedostatak pehara u ovoj fazi karijere ga izgleda ozbiljno "žulja".

Za sada se ne nazire rješenje, u Saudijskoj Arabiji ne vide problem kakav je primjetio Kristijano Ronaldo, koji smatra da neko namjerno pokušava da ga "sruši" pružajući pomoć drugim klubovima, pa ćemo vidjeti da li ovo znači možda i odlazak iz Azije? Ipak je ljetos potpisao novi ugovor do 2027. godine i obećao se na duge staze.



