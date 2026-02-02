Ronaldo odbio da igra: Nikad ovako nije izgubio živce!

Jedan od najboljih igrača svih vremena Kristijano Ronaldo odbio je da igra za Al Nasr.

Izvor: Brian Lawless, PA Images / Alamy / Profimedia

Portugalski napadač Kristijano Ronaldo je odbio da igra za Al Nasr u prvenstvenoj utakmici proti Al Rijada (za koji igra Milan Borjan) koja je zakazana za danas od 16.15. Ronaldo ne želi da igra ovaj gradski derbi zbog toga što je izuzetno nezadovoljan kako je klub vođen, odnosno ima zamjerke na račun takozvanog Fonda za javna ulaganja Saudijske Arabije (PIF).

U pitanju je fond koji i vodi četiri najveća kluba i zadužen je za kupovinu igrača poput Ronalda, a Portugalac smatra da su drugi (Al Hilal, Al Itihad i Al Ahli) privilegovani u odnosu na Al Nasr za koji igra.

Prvobitno se u saudijskim medijima pojavila informacija da će Ronaldo predstojeću utakmicu propustiti zbog umora i kako bi ga sačuvali za meč sa Al Itihadom (6. februar), međutim portugalska "A Bola" ima drugu informaciju i govori se o daleko dubljem problemu koji neće biti lako rešiti.

Ugovor Iako je djelovalo da će otići iz Saudijske Arabije, Kristijano Ronaldo je produžio ugovor sa Al Nasrom sve do 2027. godine.

Ronaldo je nezadovoljan kako PIF upravlja klubovima i smatra da se namjerno njegov Al Nasr ruši, a situacija unutar kluba se zbog toga zaoštrila i pitanje je šta će se desiti do početka utakmice.

Inače je Al Nasr drugi na tabeli sa 46 bodova, sa tri manje od lidera Al Hilala, a kao što je poznato Ronaldo nijednom nije bio prvak Saudijske Arabije od kada je došao u ovu zemlju. Štaviše, njegov klub bio je optuživan za privilegovan status zbog sumnjivih penala koje je dobijao Ronaldo, da bi sada Portugala uzvratio.

Podsjetimo, ove sezone Kristijano Ronaldo dao je 17 golova za Al Nasr u ligi Saudijske Arabije i drugi je strijelac lige iza Ajvana Tonija sa 18.







