Kristijano Ronaldo napušta Al Nasr? Portugalac na izlaznim vratima, evo gdje je zapelo

Portugalski fudbaler Kristijano Ronaldo, po svemu sudeći, će napustiti Al Nasr

Izvor: Fayez NURELDINE / AFP / Profimedia

Kristijano Ronaldo, jedan od najboljih fudbalera svijeta, igra za Al Nasr iz Saudisjke Arabije. Međutim, ugovor sa ovim klubom sadrži klauzulu koja mu omogućava da napusti klub u junu 2026, prenosi portugalski list "Record", čiji je vlasnik sam Ronaldo, što dodatno potvrđuje da će se rastanak sa ekipom i dogoditi.

Sumnju dodatno potkrepljuje i vijest da je Portugalac bojkotovao posljednju utakmicu svog tima protiv Al Rijada, nezadovoljan politikom i načinom upravljanja kluba od strane Javnog investicionog fonda (PIF). Izvor blizak Al Nasru naveo je da je razlog njegovog nezadovoljstva dugoročno sportsko i institucionalno vođenje kluba, a Ronaldo smatra da je njegov tim u nepovoljnom položaju u poređenju sa drugim klubovima koje takođe kontroliše isti fond.

Ono što je unijelo zabunu u čitav slučaj je činjenica da u Al Nasru, u sportskom sektoru, ima više portugalskih funkcionera. Trenera Žorž Žezus, sportski direktor Simao Kutinjo i generalni direktor Žoze Semedo. U portugalskim tekstovima navodi se da želja Ronalda za pojačanjima u ekipi nije uslišena i da je nezadovoljstvo nastalo zbog toga, s obzirom na to da je Al Nasr doveo samo Hajdera Abdulkarima iz iračkog Al-Zavraa tokom timskog prelaznog roka.

Odluka Kristijana Ronalda je kritikovana - s jedne strane, ali s druge strane podršku je pronašao u domovini, koja opravdava njegov potez. Oni koji osporavaju odluku Portugalca su oni koji u prvi plan ističu ogromnu platu fudbalske zvijezde i profesionalizam koji je sada upitan kod njega.

Dakle, Kristijano Ronaldo sadrži klauzulu koja mu omogućava odlazak iz Saudijske Arabije u junu 2026. godine. Takođe se navodi da su već pokazali interes evropski i američki klubovi za njegovo angažovanje.

Kad je u pitanju Al Nasr, ovaj klub nalazi se na drugom mjestu Pro lige i ima svega bod manje (46) od prvoplasiranog Al Hilala (47). Skor ekipe Kristijana Ronalda je 15 pobjeda, jedan remi i tri poraza, a za petama im se nalazi Al Ahil koji zaostaje dva boda.