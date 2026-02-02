Portugalski fudbaler Kristijano Ronaldo, po svemu sudeći, će napustiti Al Nasr
Kristijano Ronaldo, jedan od najboljih fudbalera svijeta, igra za Al Nasr iz Saudisjke Arabije. Međutim, ugovor sa ovim klubom sadrži klauzulu koja mu omogućava da napusti klub u junu 2026, prenosi portugalski list "Record", čiji je vlasnik sam Ronaldo, što dodatno potvrđuje da će se rastanak sa ekipom i dogoditi.
Sumnju dodatno potkrepljuje i vijest da je Portugalac bojkotovao posljednju utakmicu svog tima protiv Al Rijada, nezadovoljan politikom i načinom upravljanja kluba od strane Javnog investicionog fonda (PIF). Izvor blizak Al Nasru naveo je da je razlog njegovog nezadovoljstva dugoročno sportsko i institucionalno vođenje kluba, a Ronaldo smatra da je njegov tim u nepovoljnom položaju u poređenju sa drugim klubovima koje takođe kontroliše isti fond.
Kristijano Ronaldo napušta Al Nasr? Portugalac na izlaznim vratima, evo gdje je zapelo
Kristijano Ronaldo igrač Al-Nasra
Ono što je unijelo zabunu u čitav slučaj je činjenica da u Al Nasru, u sportskom sektoru, ima više portugalskih funkcionera. Trenera Žorž Žezus, sportski direktor Simao Kutinjo i generalni direktor Žoze Semedo. U portugalskim tekstovima navodi se da želja Ronalda za pojačanjima u ekipi nije uslišena i da je nezadovoljstvo nastalo zbog toga, s obzirom na to da je Al Nasr doveo samo Hajdera Abdulkarima iz iračkog Al-Zavraa tokom timskog prelaznog roka.
Odluka Kristijana Ronalda je kritikovana - s jedne strane, ali s druge strane podršku je pronašao u domovini, koja opravdava njegov potez. Oni koji osporavaju odluku Portugalca su oni koji u prvi plan ističu ogromnu platu fudbalske zvijezde i profesionalizam koji je sada upitan kod njega.
Dakle, Kristijano Ronaldo sadrži klauzulu koja mu omogućava odlazak iz Saudijske Arabije u junu 2026. godine. Takođe se navodi da su već pokazali interes evropski i američki klubovi za njegovo angažovanje.
Kad je u pitanju Al Nasr, ovaj klub nalazi se na drugom mjestu Pro lige i ima svega bod manje (46) od prvoplasiranog Al Hilala (47). Skor ekipe Kristijana Ronalda je 15 pobjeda, jedan remi i tri poraza, a za petama im se nalazi Al Ahil koji zaostaje dva boda.