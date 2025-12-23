Ronaldo pokazao novi dom: Kupio dvije vile, a do njih se dolazi na poseban način

Reprezentativac Portugala Kristijano Ronaldo kupio je dvije kuće na luksuznom ostrvu

Slavni portugalski fudbaler Kristijano Ronaldo kupio je dvije luksuzne kuće na privatnom ostrvu. Posebno je zanimljivo to što do njegovog novog doma može da dođe samo brodom ili hidroavionom.

Krstijano Ronaldo prošlog ljeta je potpisao dvogodišnju saradnju sa Al-Nasrom za 563 miliona evra, pa je dio tog novca riješio da uloži u nekretnine. Tako će Porugalac i njegova porodica nastaviti život na ostrvu Nudžuma u Crvenom moru. Riječ je o destinaciji udaljenoj 1280 kilometara od saudijske prestonice Rijad, gdje Ronaldo provodi najveći dio vremena zbog posla.

Na ovom ostrvu izgrađene su vile i njihove vrijednosti procjenjuju se na oko četiri miliona evra. Sve su projektovane tako da čini prsten iznad mora, a za ovu ideju bio je zadužen poznati britanski arhitekta lord Norman Foster.

Takođe je zanimljivo to da se do njih može doći samo brodom ili hidroavionima. Pojsetioci prvo moraju da slete na obližnji međunarodni aerodrom Crveno more. Naravno, Ronaldo i njegova supruga među prvima su koji su kupili ove vile na pomenutom ostrvu. Jedna od vila ima tri spavaće sobe za porodičnu upotrebu, a druga ima dvije spavaće sobe.

Kad je u pitanju samo ostrvo, navodi se da se u blizini nalaze tereni za golf, kao i vrhunski restorani, a očekuje se otvaranje i 11 odmarališta. Bivši fudbaler Real Madrida prokomentarisao je kupovinu nove investicije riječima: "Ovo je izuzetno u svakom smislu te riječi. Od naše prve posjete, Georgina i ja smo osjetili duboku povezanost sa ovim ostrvom i njegovom zadivljujućom prirodnom ljepotom. To je mjesto gdje pronalazimo mir i spokoj", rekao je Ronaldo.