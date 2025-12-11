logo
Koko Gof je najplaćenija sportistkinja godine: Šokiraćete se koliko više zarađuje Ronaldo

Autor Haris Krhalić
0

Američka teniserka Koko Gof je najplaćenija igračica za 2025.

Američka teniserka Koko Gof (21) postala je prava zvijezda u sezoni za nama, a o njenoj reputaciji govori i činjenica da je postala najplaćenija sportistkinja u 2025. Mlada teniserka zaradila je oko 26,6 miliona evra, ali čak i ova cifra nije dovoljna da zasjeni prihode legendarnog Kristijana Ronalda.

Amerikanka je zaradila zaista veliku sumu novca, ali to je deveti dio onoga što je Ronaldo prihodovao u 2025. Prema pisanju Forbsa Portugalac je inkasirao 240 miliona evra, što ga po ko zna koji put čini najplaćenijim muškim sportistom na svijetu. Preciznije, Ronaldo je šesti put završio na vrhu liste.

Kad je u pitanju Koko Gof, ona je na terenu zaradila osam miliona evra, a u ovoj sezoni je osvojila Rolan Garos gdje je u finalu savladala Arinu Sabalenku. Ostatak novca Gof je prikupila kroz sponzorske ugovore i druge aktivnosti van terena, a ponajviše joj doprinosi unosan ugovor sa sportskom opremom "New Balance".

Na drugom mjestu nalazi se Arina Sabalenka, a na listi najplaćenijih sportistkinja nalazi se čak 10 teniserki. Na listi su se našle i skijašica slobodnog stila Ajlin Gu (Kina), košarkašica Kejtlin Klark (SAD), golferka Neli Korda (SAD), gimnastičarka Simoun Bajls (SAD), kao i još jedna golferka Džino Titikul (Tajland).

Tagovi

Tenis Koko Gof Kristijano Ronaldo

