Makazice Kristijana Ronalda za pobjedu u 41. godini (VIDEO)

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
Nevjerovatan pogodak asa koji je uveliko zagazio u četrdesete

Kristijano ronaldo gol makazicama u saudijskoj arabiji Izvor: Instagram/ali_alabdallh1

Vječni Kristijano Ronaldo podsjetio je sve na to kakav je majstor i koliko je fizički spreman i u 41. godini. U utakmici svog Al-Nasra protiv Al-Halejdža, u 90+6. minutu postavio je konačnih 4:1 spektakularnim potezom - čuvenim "makazicama".

Ronaldov tim je ovim trijumfom sačuvao perfektan skor ove sezone, sa učinkom od devet pobjeda u isto toliko utakmica. Ronaldo je zaključno sa današnjim trijumfom postigao 11 golova u 12 nastupa ove sezone i samo u jednom prvenstvenom meču Al-Nasra nije bio strijelac.

Uz njega, u trijumfu protiv Al-Halejdža strelci su bili i nekadašnje zvijezde evropskog fudbala, Žoao Feliks i Sadio Mane. 

Kristijano Ronaldo će ove zime napuniti 41 godinu (5. februara), a pod ugovorom je sa Al-Nasrom do kraja juna 2027. godine. U međuvremenu će nastupiti za Portugal na Svjetskom prvenstvu u Sjedinjenim Državama, Kanadi i Meksiku sljedećeg ljeta, 2026.

Takođe, važno je napomenuti i to da je ovo bio njegov 954. gol u karijeri.

Tagovi

Kristijano Ronaldo Al Nasr Saudijska Arabija

