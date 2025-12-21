Kako Ronaldo izgleda ovako sa 40 godina? Ima neobičan san i jednu strogo zabranjenu stvar u ishrani

Jedan od najboljih fudbalera svih vremena Kristijano Ronaldo ima 40 godina, ali na terenu i van njega izgleda mnogo mlađe. Tajna je u načinu života.

Portugalski reprezentativac Kristijano Ronaldo (40) ponovo je zadivio fanove besprijekornom figurom u seriji fotografija nastalih nakon saune. Nije rijetkost da se jedan od najboljih svih vremena diči svojim izgledom, ali nema sumnje da se legendarnom igraču mora odati priznanje zbog održavanja forme, čak i u poznim sportskim godinama. A, u čemu je tajna? U načinu života.

Iako ima 40 godina, njegov izgled često se opisuje kao tijelo mnogo, mnogo mlađeg sportiste, a na sve to - rijetko ko može da se pohvali sličnom građom. Ovakvu fizičku formu vjerovatno duguje svom strogo organizovanom režimu - Ronaldo vježba i do četiri sata dnevno, jede šest visokoproteinskih malih obroka dnevno i spava u kratkim vremenskim intervalima nekoliko puta na dan.

Fotografija koje je posebno privukla pažnju nastala je prije nekoliko dana, u teretani, kad je Ronaldo pozirao, dok mu se na tijelu ocrtavao gotovo svaki mišić. Zvijezda Al-Nasra pozirala je sa ozbiljnim izrazom lica, u pozi koja podsjeća na animiranog heroja Supermena. Iako je tvrdio da je uslikan tik nakon što je izašao iz saune, na njegovoj koži nije bilo traga znoja ili bilo kakvog umora.

Ronaldo je poznat po čestom boravku u saunama, kao i ledenim kupkama, koje zna da koristi i u neobičnim satima: dešavalo se to u dva ujutru, kako bi ubrzao oporavak. Možda je upravo zato tijelo i naviklo na ekstremne temperature i uslove, a njegova opsjednutost figurom i dosljednosti, kroz ofu fotografiju najbolje opisuje koliko je Portugalac odan onome što radi.

Koliko trenira Kristijano Ronaldo?

Najnovije mjerenje procenta tjelesne masti legendarnog Portugalca pokazuje da je na sedam procenata. Primera radi, neki od najboljih igrača Premijer lige se obično drže između osam i 12 procenata. Pa, u čemu je tajna onda? Ronaldo koristi jedinstvene metode da održi posebnu građu, takoreći - isklesanu figuru tijela.

Pored treninga sa klubom Ronaldo prati i lični plan vježbanja. Evo šta to podrazumijeva: Obožava pilates i često govori o značuju ovog vida treniranja. Potom odlazi na redovne plivačke treninge, a na listi je i pet odlazaka u teretanu nedjeljno. To uključuje 25 do 30 minuta kardio vježbi, visokointenzivne sprinteve i vježbe sa tegovima za povećanje mišićne snage.

Ako sve to saberemo, Ronaldo vježba tri do četiri sata dnevno.

Kako se hrani Kristijano Ronaldo?

Opšte je poznato da su doručak, ručak i večera neizostavni obroci, odnosno tradicionalni način ishrane. E, pa Ronaldo je to promijenio. On radije unosi energiju kroz šest mini-obroka dnevno: doručak, branč, ručak, užina, večera, kasna večera.

Ono što je najčešće na njegovoj listi obroka je: avokado, svježa riba, hrana bogata proteinima i niskomasne - piletina, za koju je jednom rekao da je "magična" zbog svojih zdravstvenih svojstava. Salata, integralne žitarice poput kinoe i svježe voće takođe su redovan dio njegovih obroka.

Njegovi sunarodnici su rekli da mu je omiljeno jelo tradicionalno portugalsko jelo koje kombinuje kajganu, prženi krompir i slani bakalar. Ono što je poznato takođe je da ne voli zašećerene napitke.

Koliko spava Kristijano Ronaldo?

Portugalac je tokom čitave karijere odavao utisak drugačijeg fudbalera od ostalih - njegov način spavanja to bi mogao i da posvjedoči. Ronaldo spava sedam i po sati dnevno, što je preporučljivo za većinu ljudi, ali on to postiže na neobičan način - kroz pet drijemanja od po 90 minuta, umjesto jednog dugog sna. Ova metoda poznata je kao polifazni san, a ideja je da se normalan ciklus spavanja podijeli na viče kraćih.

Ono na šta podsjeća metoda koju Ronaldo primjenjuje jeste ritam kojim spavaju bebe. Portugalac se za sličan metod odlučio jer njeno korišćenje podrazumijeva povećanu produktivnost, budnost i sposobnost učenja i pamćenja novih informacija. Neka naučna istraživanja pokazuju da 90 minuta sna tokom dana može poboljšati vrijeme reakcije tokom nekih zadataka. S druge strane, neki naučnici tvrde da polifazni san nema dokazane prednosti u poređenju sa regularnim rasporedom spavanja.

