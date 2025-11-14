logo
Kristijano Ronaldo ismijavao navijače Irske, pa sekund kasnije dobio crveni karton

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Nevjerovatno šta je Kristijano Ronaldo dopustio sebi u ovim godinama. Isključen je poslije svađanja sa navijačima Irske i gubljenja živaca.

kristijano ronaldo crveni karton protiv irske Izvor: Liam McBurney, PA Images / Alamy / Profimedia

Kristijano Ronaldo (40) dobio je crveni karton na utakmici protiv Irske u Dablinu i neće moći da pomogne svojoj reprezentaciji u posljednjem kolu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo. S obzirom na to da je Irska pobijedila Portugal 2:0, situacija u grupi se ozbiljno zakomplikovala i Ronaldo je tako ostavio na cjedilu tim koji nema osigurano mjesto na turniru u SAD, Meksiku i Kanadi.

Portugal (10 bodova) će doduše imati najlakši zadatak, protiv Jermenije na domaćem terenu, a Mađarska (8) i Irska (7) će se boriti za drugo mjesto, dok čak mogu da se uključe i u trku za prvo što bi mogao da bude problem za Ronalda.

Šta je uradio Kristijano Ronaldo?


Portugalac "ima istoriju" protiv Irske gdje ga navijači ne podnose zbog nekih prethodnih komentara, a u 58. minutu ih je čak provocirao tako što je gestikulirao da plaču. Čuli su se odmah zvižduci sa tribina, da bi potom došlo i obavještenje iz VAR sobe da se Kristijano Ronaldo nije ponašao u skladu s pravilima.

Sudija je pogledao usporeni snimak i vidio je da je Ronaldo udario laktom jednog igrača Irske, poslije čega je dobio direktan crveni karton i ostavio je Portugal na cjedilu, a u tom trenutku već je bilo 2:0 golovima Troja Perota.

Interesantno je da je Ronaldo odigrao 226 utakmica za reprezentaciju Portugala i da mu je ovo prvi crveni karton.

(MONDO)

Tagovi

Kristijano Ronaldo Portugal Mundijal 2026

