Nova pobjeda Darka Rajakovića u NBA ligi: Toronto ide po plasman u plej-of

Sve bolji i bolji rezultati Darka Rajakovića sa Torontom koji je sada legitimni kandidat za plej-of.

Srpski trener Darko Rajaković sjeo je na klupu Toronta u ljeto 2023. godine kada je odlučeno da ekipa krene u potpunu rekonstrukciju. Nisu bile lake prve dvije sezone, gradilo se sve ispočetka, rezultati nisu bili sjajni, ali izgleda da su u trećoj konačno počeli da ubiraju plodove dobrog rada.

Prethodne noći Toronto je pobijedio Klivlend 126:113, pokazavši da i protiv jednog od najboljih timova Istoka može da se takmiči i da ekipu iz Kanade definitivno treba uzeti u razmatranje kada su diskusije o plej-ofu u pitanju.

Even the Raptors players looked surprised by coach Darko Rajakovic's energy after that first Wpic.twitter.com/r3sm0YNLIV — BasketNews (@BasketNews_com)October 24, 2025



Tako je Toronto "skočio" na skor 7-5 i ovo je prvi put u eri Darka Rajakovića da ima dvije pobede više od poraza, odnosno da ima tako povoljan pozitivan učinak, što je trenutno dovoljno za sedmu poziciju na Istoku gdje će biti ozbiljna borba za mjesto u doigravanju s obzirom da su neke ekipe iz prošle sezone (Boston, Indijana...) daleko slabije.

Toronto je složio finu ekipu i predvodio ga je Skoti Bans sa 28 poena, deset skokova i osam asistencija, uz jako dobru igru u odbrani, dok za njim slijede Imanuel Kvikli sa 25 poena i Jakob Peltl sa 20. Brendon Ingram, koji je prije nekoliko dana završio u centru pažnje zbog razbijanja flašice na utakmici Toronta, nije imao veče i postigao je 11 poena uz 5/15 iz igre, ali je naučio čini se da malo više igra za tim.

Što se tiče Klivlenda, standardno ga je predvodio Donovan Mičel sa 31 poenom, šest skokova i šest asistencija. Srpski igrači nisu izlazili na parket prethodne noći.

NBA rezultati 14. oktobar

Klivlend - Toronto 113:126

Finiks - Indijana 133:98

Juta - Atlanta 122:132

