Sramotno ponašanje NBA zvijezde: Darko Rajaković ima najrazmaženijeg igrača na svijetu

Sramotno ponašanje NBA zvijezde: Darko Rajaković ima najrazmaženijeg igrača na svijetu

Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
Pogledajte šta je radio Brendon Ingram koji s razlogom ima status najrazmaženijeg igrača na svijetu.

Brendon Ingram najrazmaženiji igrač u NBA ligi Izvor: X/@TheDunkCentral

Seriju od četiri uzastopne pobede Toronta prekinula je Filadelfija. Prethodne noći Siksersi su slavili pred svojim navijačima 130:120, a fantastično su odigrali Tajris Maksi i Džoel Embid koji su zajedno imali 60 poena, dok je tim srpskog trenera Darka Rajakovića imao dovoljno raspoloženih igrača, ali ne i smirenost.

To se posebno vidjelo poslije jedne sudijske odluke na štetu Toronta, kada je kasnilo izvođenje lopte, pa je Brendon Ingram žestoko pobjesnio na klupi svoje ekipe. Pogledajte tu situaciju:


Ingram je uzeo flašicu i razbio je o parket, a ona je tom prilikom pogodila nekog od članova Toronta. Na sve to, Ingram nije htio ni da pogleda u pravcu te osobe, kamoli da se izvini, dok ni njegovi saigrači nisu reagovali. Zapravo, Ingram je sjedio skrštenih ruku i čekao je da se nered počisti.

Zbog toga su navijači i te kako bijesni na njega, poručili su mu da tako ne smije da se ponaša NBA zvijezda koja ima toliko iskustva, a vidjećemo da li će NBA kazniti Ingrama zbog ovakvog ponašanja.


Inače, ubacio je 21 poen prethodne noći, što je i njegov prosek za ovu godinu - 21 poen, 6,3 skokova i 4 asistencije.

