Darko Rajaković napravio hit NBA lige: Četiri pobjede u nizu i ne planira da stane

Srpski trener Darko Rajaković ima odličan početak sezone u NBA ligi, na klupi Toronto Reptorsa.

Izvor: Maddie Meyer / Getty images / Profimedia

Košarkaši Toronta upisali su novu pobjedu u NBA ligi, a ubjedljiv trijumf protiv Atlante (109:97) je čak četvrti u nizu za ekipu srpskog stručnjaka Darka Rajakovića. Iako je sezona počela turbulentno, a tim iz Kanade izgubio čak četiri od prvih pet mečeva - sada je situacija potpuno drugačija jer Reptorsi imaju pozitivan učinak.

Samo su Lejkersi na zapadu i Pistonsi na istoku trenutno u boljem nizu rezultata od Toronta, koji je nakon četiri uzastopna trijumfa "pozitivan". Rajakovićev tim ima skor 5-4, što je u ovom trenutku dovoljno za osmo mjesto Istočne konferencije, ali uz napomenu da pet pobjeda ima i nekoliko timova iznad.

Imajući u vidu da su Toronto Reptorsi prethodnu sezonu u NBA ligi završili na mjestu koje ne vodi u doigravanje, a da su na kraju ligaškog dijela imali skor 30-52, već sada se može reći da se vidi napredak. Tim Darka Rajakovića djeluje mnogo takmičarskije nastrojen nego što je to bio slučaj prethodnih godina. Zapravo, još od kako je jedini kanadski tim osvojio NBA titulu predvođen Kavaijem Lenardom, 2019. godine.

Kako je Toronto pobijedio Atlantu?

Što se tiče devetog meča u sezoni za ekipu iz Kanade, ona je izvojevana na gostovanju Atlanti koja je imala nekoliko veoma zapaženih aktera. Najbolji strijelci na meču bili su Džejlen Džonson (21) i Nikel Aleksander-Voker (20), dok su Toronto Reptorse vodili Brendon Ingram (20), RJ Beret (19) i Imanuel Kvikli (18). Košarkaši Toronta Skot Barns (14 poena, 10 skokova) i Džejkob Poeltl (12 poena, 10 skokova) ostvarili su dabl-dabl učinke i tako pomogli timu da stigne do pobjede.

Nakon prve četvrtine u Džordžiji bilo je neriješeno (26:26), a Atlanta je do poluvremena stekla osjetljivu prednost i sa čak devet poena viška otišla na odmor. Imala je Atlanta čak 15 poena prednosti sredinom druge dionice, bila na dvocifrenom odstojanju i u trećem periodu, ali to nisu uspjeli da sačuvaju. Fantastična četvrta dionica momaka iz Kanade donijela je pobjedu Toronte, a 12 razlike na kraju su ujedno i maksimalna prednost koju je tim Darka Rajakovića imao na ovom meču.